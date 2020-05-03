Sözcü'de bir skandal daha! Kaçak yapı işletiyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü ve Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı Nadir Ataman'ın Büyükçekmece Kumburgaz'da kaçak yapısının olduğu ortaya çıktı.

Nadir Ataman'ın; hem emlakçı binasına, hem de konteyner için tek yapı belgesi aldığı tespit edildi. Emlakçı binasının; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalandığı öğrenildi.

Konteyner yapı imar barışından yararlanmadı

Sabah'ın haberine göre; Nadir Ataman'a ait konteyner yapının ise imar barışından yararlanamadığı bildirildi. Nadir Ataman'ın kaçak olan ve çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner yapının alanını imar barışından sonra bile genişlettiği tespit edildi. Konteyner yapılar imar barışından yararlanamıyor.

Çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner yapının devren satılık ilanının da verildiği öğrenildi.

Metin Yılmaz, damadının açıklamalarını manşete taşıyor

Nadir Ataman, Sözcü Gazetesi yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı.

Metin Yılmaz, damadı Nadir Ataman'ın açıklamalarını manşete taşıyor. Nadir Ataman'ın birçok konudaki açıklaması Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alıyor ve iç sayfalarda da geniş kullanılıyor.

Kaçak yapı işleten Nadir Ataman, Sözcü okunmasını, FOX TV izlenmesini önermişti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sorumlusu Nadir Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı oturumunda Sözcü Gazetesi'nin okunmasını, FOX TV'nin izlenmesini istemişti.

Nadir Ataman, "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum. Ara sıra Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV okursanız gerçekten haberlere ulaşmış olursunuz. (…) Seyretmek isterseniz size Fox TV, Halk TV, Tele-1, KRT televizyonlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim" dedi.

"Sözcü'nün de avukatlığını yapıyor herhalde"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Nadir Ataman'ı eleştirdi ve "Kimin hangi televizyonu seyrettiği, hangi televizyonu seyretmediği. Sizin yanınızda olanları seyredince objektif habercilik, öbür taraftakini seyredince yandaşçılık.. Böyle bir sınıflandırma hangi hakla yapıyorsunuz? Anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Sayın başkanım, Arkadaş Sözcü Gazetesi'nin akrabası. Sözcü'nün de avukatlığını yapıyor herhalde.." dedi.

Gökkuş, Nadir Ataman'ın verdiği soru önergesini eleştirdi "Böyle bir soru önergesi olmaz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil'in de arsasının yürüdüğü iddia edilmişti

Sözcü'de kalem oynatan Yılmaz Özdil’in de Bodrum A… Sitesindeki evinin arazisinin parsel kaydırma yöntemi ile denize sıfır hale getirildiği iddia edildi.

Ardından Özdil'in Bodrum'da yer alan ve gündem olan villası ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Özdil'in Bitez sahilinde bir şirketten eşi Hülya Özdil adına satın alığı arsanın "ticari alan" statüsünde olmasına rağmen üzerine ofis planı ile villa yaptırdığı, kaçak bölümleri ile ilgili de geçtiğimiz yıl imar affına başvurduğu öğrenildi.

Özdil'in bir yandan Bodrum’da kaçak inşaat yaptığı villası için imar affına başvururken diğer yandan da Sözcü'deki köşesinde imar affını eleştirdiği ortaya çıkmıştı.

2 bin 500 liraya kitap satmıştı

Yılmaz Özdil, 2 bin 500 TL'ye satılacak 1881 adet olan 'Mustafa Kemal' kitabına ilişkin olarak çok sert eleştiri almıştı. Tüm eleştirilere rağmen kitabını savunan Özdil, " Elektrik faturası değil bu, almaya mecbur değilsin" diyerek yazı yazıp savunma yapmıştı.