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Sözcü yazarlarına FETÖ'den hapis talebi

Sözcü gazetesi çalışanları olan Metin Yılmaz, Emin Çölaşan, Necati Doğru ve Mustafa Çetin hakkında FETÖ iddianamesi hazırlandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:53
Sözcü yazarlarına FETÖ'den hapis talebi

Sözcü gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin yılmaz, internet yayın yönetmeni Mustafa Çetin, İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, yazarları Emin Çölaşan ile Necati Doğru hakkında FETÖ iddianamesi hazırlandı.

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ile Necati Doğru hakkında "FETÖ" davası açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Sözcü gazetesinin 3 yöneticisi ile yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Aynı dosyada şüpheli olarak bulunan Uğur Dündar ve Saygı Öztürk hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

İşte o 5 isim

Sözcü Gazetesi'nde suça karıştığı iddia edilen bazı şüpheliler hakkında soruşturmaya devam eden Başsavcılık ikinci bir iddianame hazırladı. Yine 'Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek – isteyerek yardım etmek' suçlamasıyla hazırlanan iddianamede şüpheli olarak şu isimler yer aldı: Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, Sözcü Gazetesi İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, Yazar Necati Doğru ve Yazar Emin Çölaşan…

İki isme takipsizlik

Dosyada şüpheli olarak bulunan Sözcü Gazetesi yazarları Uğur Dündar ve Saygı Öztürk hakkında ise 'Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım etme' suçu kapsamında ise takipsizlik kararı verildi. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.

Mediha Olgun isimlerini vermişti

Sözcü Gazetesi'nin suça karıştığı iddia edilen çalışanlarına ilişkin ilk açılan davanın sanıklarından Mediha Olgun savcılığa verdiği ek ifadede Sözcü'nün bazı yöneticilerine yönelik çeşitli suçlamalar yöneltmişti.

FETÖ davası sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sözcü Gazetesi'nde suça karıştığı iddia edilen aralarında gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da bulunduğu 4 isim hakkında geçtiğimiz yıl dava açılmıştı. Burak Akbay hakkında "silahlı terör örgütü yönetme" ve "örgüt propagandası" yapmak, Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli hakkında ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlaması kapsamında ceza istenmişti. 4 şüpheli hakkındaki yargılama İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:53
  1. İstanbul
  2. Emin Çölaşan Necati Doğru
  3. FETÖ

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