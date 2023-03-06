Sözcü yazarını yıkan gelişme! Deniz Zeyrek kahroldu

Meral Akşener'in altılı masayı dağıtmasının ardından paniğe kapılan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'ten ilginç bir çıkış geldi.

"Akşener'e düşen, TV Programında Cumhurbaşkanı adayı bulmak gibi komik durumlara düşmek hiç değil. Akşener'e düşen milletin bu tepkilerine kulak asmak ve gereğini yapmaktır" diyen Zeyrek, özetle şunları kaydetti:

"(...) Kimse, bu tablo ortaya çıktıktan sonra, “kim haklı kim haksız”a, “Meral Hanım'ın masadan kalktığına mı kaldırıldığına mı” bakmıyor.

Herkes, Akşener'in hamlesi sonrasında ortaya çıkan sonuca bakıyor.

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Herkes Meral Hanım'ın ve İYİ Parti'nin nasıl bir akıl tutulması yaşadığını rasyonel bir şekilde açıklayamaya çalışıyor.

Kimse de açıklayamıyor.

Bu yüzden komplo teorileri ve farklı senaryolar havada uçuşuyor.

(...)

Akşener'e düşen, anlamsız kavgayı garip çıkışlarla sürdürmek değil.

Akşener'e düşen, TV Programında Cumhurbaşkanı adayı bulmak gibi komik durumlara düşmek hiç değil.

Akşener'e düşen milletin bu tepkilerine kulak asmak ve gereğini yapmaktır."