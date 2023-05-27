Sözcü yazarından iğrenç çıkış! Seçime saatler kala bunu yazdı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, AK Parti iktidarına yine çamur sıçratma gayretine girişti. Yarın yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi son iftiralarını sıralayan Turan, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yalan, iftira ve hakaretlerle dolu çirkin bir kampanya dönemi yaşadık.

Cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde siyaset bu kadar seviye kaybetmemişti.

Yarın son defa sandık başındayız.

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Bu, iki kişinin arasındaki yarıştan çok, referandum niteliğinde bir seçim olacak…

Artık, ülkeyi kimin yöneteceği değil, nasıl yönetileceği önem kazandı.

Soyulmaya, yolunmaya devam devam mı edilecek, yoksa bu kadar hukuksuzluk ve yoksulluk için “Yeter” mi denilecek? (...)"