Sözcü yazarı Zeyrek'ten akla ziyan açıklama: Her ahmak denildiğinde aklınıza ben mi geliyorum?

Habertürk canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının konuşulduğu programda YSK üyelerine ilişkin akla ziyan açıklamalarda bulundu.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "2. Dünya Savaşı sırasında Kremlin'e yakın bir yerde kahrolsun diktatör diyen bir adamı tutup Stalin'e götürmüşler. Stalin adama sormuş, neden bana diktatör diyorsun diye, adam da efendim ben Hitler'e diktatör dedim diye adam cevap veriyor. Bunun üzerine Stalin kapıya dönüp KGB ajanlarına her diktatör denildiğinde aklınıza ben mi geliyorum? Atın bunları hapse demiş. Şimdi burada ben YSK üyelerinin yerinde olsam her ahmak denildiğinde aklınıza ben mi geliyorum? Derim." dedi.

Zeyrek, davayı açanların YSK üyeleri olduğunu unuttu. Anlattığı hikaye ise ne alaka dedirtti.

Zeyrek‘in,”seçimi iptal edenler” ifadesini ise hiç hatırlamak istememsi, sanki sadece “Ahmak” denilmiş ve hemen ”ahmak dense, dense YSK üyelerine denilmiştir” diye dava açılmış gibi izlenim Oluşturmaya çalışması, “Ekrem İmamoğlu’nun avukatlığına soyunmak” olarak yorumlandı.

{relation id:1702299 slug:'sen-ne-sovmen-ciktin-be-deniz-zeyrek-birak-bu-ayaklari-kocum'}