Sözcü yazarı resmen şoka girdi! Ne oldu, rengin soldu değil mi Rahmi

Altılı masanın karpuz gibi yarılması, Sözcü gazetesi yazarlarından Rahmi Turan'ı da şoka soktu.

Meral Akşener masadayken türlü güzellemeler yapan Turan, masa dağılınca birden bire kimlik değiştirdi.

Turan, "Kişisel kanaatime göre çok büyük bir siyasi hata yapan Meral Akşener, kendi ayağına kurşun sıktı… Bu akıl dışı karar ve davranış ülkemizin geleceği için tabii ki, çok kötü oldu. Fakat, uzun yılların verdiği tecrübeyle söylüyorum, Akşener ve İYİ Parti için de felâket olacak" dediği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlar…… Dün ak­şam saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şaşırtıcı açıkla­ması üzerine daha önceki yazımı iptal edip, aceleyle bu satırları yazdım.

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Cumhurbaşkanı Erdo­ğan, Meral Akşener'e madalya takmalı!

Saray'a ve AKP'ye bun­dan büyük hizmet olamaz!

Meral Hanım şok açık­lamasıyla âdeta “Benim adayım Tayyip Erdo­ğan” demek istedi.

Altılı Masa'yı terk ettiğini açıklayan Meral Akşener'in kendi partisi­nin kurmaylarının etkisinde kaldığı kesin……

Bu hareketiyle güçlü bir lider olmadığını, onun-bunun sözüyle hare­ket ettiğini gösterdi.

(...)

Kişisel kanaatime göre çok büyük bir siyasi hata yapan Meral Akşener, kendi ayağına kurşun sıktı…

Bu akıl dışı karar ve davranış ülkemizin geleceği için tabii ki, çok kötü oldu. Fakat, uzun yılların verdiği tecrübeyle söylüyorum, Akşener ve İYİ Parti için de felâket olacak!

Altılı Masa'nın uzun süren çabaları boşa gitti, Meral Hanım “Ortak Akıl” yerine yine “TEK ADAM Rejimi”ne teslim oldu.

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Akşener ve partisini tarih affetmeyecek……

Yalnız tarih değil, inanın ki, vatandaş da affetmeyecek!

İYİ Parti'nin yükselişi duracak, tıpış tıpış geri git­meye başlayacak, seçimde almayı bekledikleri yüzde 20'nin üstündeki oylar yerine, yüzde 10, belki de daha aşağı oy alacaklar.

Meral Akşener “Oyun bozan” oldu, Altılı Masa'dan kalkıp milletin kurtuluş umutlarını yok etti. Millet ona gereken cezayı mutlaka verecek, sıradan bir politikacı ve sıradan bir parti haline gelecek ve öyle kalacak!"