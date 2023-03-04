Sözcü yazarı resmen şoka girdi! Ne oldu, rengin soldu değil mi Rahmi
Altılı masanın karpuz gibi yarılması, Sözcü gazetesi yazarlarından Rahmi Turan'ı da şoka soktu. Meral Akşener masadayken türlü güzellemeler yapan Turan, masa dağılınca birden bire kimlik değiştirdi.
Altılı masanın karpuz gibi yarılması, Sözcü gazetesi yazarlarından Rahmi Turan'ı da şoka soktu.
Meral Akşener masadayken türlü güzellemeler yapan Turan, masa dağılınca birden bire kimlik değiştirdi.
Turan, "Kişisel kanaatime göre çok büyük bir siyasi hata yapan Meral Akşener, kendi ayağına kurşun sıktı… Bu akıl dışı karar ve davranış ülkemizin geleceği için tabii ki, çok kötü oldu. Fakat, uzun yılların verdiği tecrübeyle söylüyorum, Akşener ve İYİ Parti için de felâket olacak" dediği yazısında özetle şunları kaydetti:
"Sevgili okurlar…… Dün akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şaşırtıcı açıklaması üzerine daha önceki yazımı iptal edip, aceleyle bu satırları yazdım.
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Meral Hanım şok açıklamasıyla âdeta “Benim adayım Tayyip Erdoğan” demek istedi.
Altılı Masa'yı terk ettiğini açıklayan Meral Akşener'in kendi partisinin kurmaylarının etkisinde kaldığı kesin……
Bu hareketiyle güçlü bir lider olmadığını, onun-bunun sözüyle hareket ettiğini gösterdi.
(...)
Kişisel kanaatime göre çok büyük bir siyasi hata yapan Meral Akşener, kendi ayağına kurşun sıktı…
Bu akıl dışı karar ve davranış ülkemizin geleceği için tabii ki, çok kötü oldu. Fakat, uzun yılların verdiği tecrübeyle söylüyorum, Akşener ve İYİ Parti için de felâket olacak!
Altılı Masa'nın uzun süren çabaları boşa gitti, Meral Hanım “Ortak Akıl” yerine yine “TEK ADAM Rejimi”ne teslim oldu.
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Akşener ve partisini tarih affetmeyecek……
Yalnız tarih değil, inanın ki, vatandaş da affetmeyecek!
İYİ Parti'nin yükselişi duracak, tıpış tıpış geri gitmeye başlayacak, seçimde almayı bekledikleri yüzde 20'nin üstündeki oylar yerine, yüzde 10, belki de daha aşağı oy alacaklar.
Meral Akşener “Oyun bozan” oldu, Altılı Masa'dan kalkıp milletin kurtuluş umutlarını yok etti. Millet ona gereken cezayı mutlaka verecek, sıradan bir politikacı ve sıradan bir parti haline gelecek ve öyle kalacak!"