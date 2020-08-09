Sözcü yazarı laikçilere nabza göre şerbet veriyor
Her fırsatta Cumhuriyet elden gidiyor diyerek çığırtkanlık yapan Sözcü yazarı Necati Doğru, 13 gün içinde Cumhuriyeti kurtarıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısızlığa uğradığını iddia etti.
Nabza göre şerbet veren Sözcü yazarı Necati Doğru Ayasofya'nın açılmasına ilişkin 26 Temmuz tarihli "Cumhuriyeti adım adım yıkıyorlar" başlıklı yazısında , İran benzeri molla hakimiyetine dayalı bir çeşit "İslamcı Cumhuriyete dönüşmenin ortamı Türkiye'de hazırlandı." diyerek laikçi okur kitlesini galeyana getirmeye çalıştı.
Cumhuriyetin yıkılmasından vazgeçen Doğru, 8 Ağustos tarihli yazısında "Erdoğan efsanesi bitti!" diyerek nabza göre şerbet verdi. Doğru yazısında, " Laik, demokratik Cumhuriyeti İslamcı ve hilafetçi yapıya dönüştürücü" model çöktü. Tayyip Erdoğan Efsanesi buraya kadar. Tayyip Erdoğan'ın ılımlı İslam modelinin sonuna gelindi" satırlarına imza attı.
Cumhuriyetin yıkıldığını ilan eden Doğru, yaklaşık 13 gün sonra yazdığı yazıda Cumhuriyeti tekrar kurtarıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybettiğini iddia ederek kendi okurunun aklıyla etmeye kalktı.