Sözcü yazarı, kendini böyle madara etti! Yaşlı başlı adamsın, şu düştüğün hallere bak

Siyaseti de kendisi gibi statik zanneden, dolayısıyla da bugüne kadar pek çok projeyi hayata geçiren iktidarın gelecek için yeni vaatlerde bulunmasına akıl erdiremeyen Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Bunca yıldan sonra 'Şunu-bunu yapacağız' demek inanın ki, komik oluyor" herzelerini yumurtladı. Asıl komik duruma kendisinin düştüğünün farkında bile olmayan Turan, yazısında özetle şunları kaydetti:

"AKP'nin seçim kampanyasını hayretle izliyorum.

Neler neler söylüyorlar!

Şunu yapacaklarmış, bunu yapacaklarmış, Türkiye kanatlanacakmış, falan filan…

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Şaşırmamak mümkün değil!

Nasıl bu kadar pişkin olabiliyorlar?

Ya muhteremler! Siz yeni kurulan bir parti misiniz? 21 yıldır ülkeyi yöneten siz değil misiniz?

Bunca yıldan sonra “Şunu-bunu yapacağız” demek inanın ki, komik oluyor… (...)"