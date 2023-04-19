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Medya Sözcü yazarı, kendini böyle madara etti! Yaşlı başlı adamsın, şu düştüğün hallere bak
Medya

Sözcü yazarı, kendini böyle madara etti! Yaşlı başlı adamsın, şu düştüğün hallere bak

Yeniakit Publisher
2023-04-19 12:05:00 -
Sözcü yazarı, kendini böyle madara etti! Yaşlı başlı adamsın, şu düştüğün hallere bak

Siyaseti de kendisi gibi statik zanneden, dolayısıyla da bugüne kadar pek çok projeyi hayata geçiren iktidarın gelecek için yeni vaatlerde bulunmasına akıl erdiremeyen Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Bunca yıldan sonra 'Şunu-bunu yapacağız' demek inanın ki, komik oluyor" herzelerini yumurtladı.

Siyaseti de kendisi gibi statik zanneden, dolayısıyla da bugüne kadar pek çok projeyi hayata geçiren iktidarın gelecek için yeni vaatlerde bulunmasına akıl erdiremeyen Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Bunca yıldan sonra 'Şunu-bunu yapacağız' demek inanın ki, komik oluyor" herzelerini yumurtladı. Asıl komik duruma kendisinin düştüğünün farkında bile olmayan Turan, yazısında özetle şunları kaydetti: 

"AKP'nin seçim kampanyasını hayretle izliyorum.

Neler neler söylüyorlar!

Şunu yapacaklarmış, bunu yapacaklarmış, Türkiye kanatlanacakmış, falan filan…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şaşırmamak mümkün değil!

Nasıl bu kadar pişkin olabiliyorlar?

Ya muhteremler! Siz yeni kurulan bir parti misiniz? 21 yıldır ülkeyi yöneten siz değil misiniz?

Bunca yıldan sonra “Şunu-bunu yapacağız” demek inanın ki, komik oluyor… (...)"

 

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Be hey teres 20 yıldır ne olmuş ki dünyada krizler olmuş Türkiyede nasibini almış ne var bunda ama bunun yanında dev eserler dev hizmetler vermiş ülkesine sizin hayal bile edemeyeceğiniz eserler bunlar öbür yanda ise gökyüzünü bile vaad eden ama bunun için ne yapılacağından hiç bahsetmeyen ve sadece "Türkiye zengin bir ülke kay nak var veya 300 milyar dolar buldum diye amiyane ve çocukça söylemler .Sizin geçmişiniz neki gelecek vadediyorsunuz çakallar sizi.
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