Sözcü yazarı "İlk defa Bahçeli'ye hak verdim" deyip açıkladı! Akşener detayı tam bomba

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır suçlamalarla Altılı Masa'dan ayrılmasına ilişkin olarak, "MHP lideri Devlet Bahçeli, sürekli eleştirdiğim siyasetçiler arasındadır. Günün birinde ona hak vereceğim hiç aklıma gelmezdi ama ilk defa Bahçeli'ye hak verdim. Neden? Devlet Bey, eski konuşmalarının birinde: 'Meral Akşener'e güvenilmez… Bir defa vefasızlık yapan ikinciyi de yapar!' demişti… O zaman inanmamıştık ama haklı çıktı." düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Şöyle bir hafızamı yoklayıp, geçmiş yılları gözlerimde canlandırdım. İnsan düşününce hatırlıyor… Meğerse neler olmuş, neler…" ifadesini kullandı.



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