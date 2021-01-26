Sözcü yazarı Emin Çölaşan'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' yalanı

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‘Ben olsaydım Türkiye’ye Ramazan’da saldırırdım’ sözleri hala arşivdeki yerini koruyan Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili türlü yalan ve iftiralarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sözcü’nün müdavimlerinden Emin Çölaşan bugünkü köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

Emin Çölaşan'dan 'Erdoğan' yalanı

Erdoğan’ın bütün konuşma ve programlarını vatandaşın evde olduğu dönemlere denk getirdiği şeklinde algı operasyonuna girişerek, “Recep Tayyip en başta… Bütün törenler, açılışlar, önündeki elektronik aygıttan okuyacağı bütün siyasi nutuklar o saatlere, o günlere denk getiriliyor ki hitap edilen kitle mümkün olduğunca büyük olsun!” ifadelerini kullandı.

Belli günlerde ve belli saatlerde sokağa çıkma yasağının olduğunu hatırlatan Çölaşan, iktidarın bunun hesabını yaptığı iftirasını attı. Peki Erdoğan'ın konuşmaları gerçekten Emin Çölaşan'ın dediği gibi kısıtlama saatlerinde mi? İşte cevabı...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftaiçi akşam 21.00’de başlayan kısıtlama, haftasonu da 56 saati kapsıyor. Haftaiçi kısıtlama dışında kalan saatler ise vatandaşların en yoğun olduğu çalışma saatlerine denk geliyor. Peki Erdoğan hangi saatlerde konuşuyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma saatleri

Cumhurbaşkanlığı'nın kendi resmi sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günlük programı günbegün yazılıyor. İşte Emin Çölaşan'ın yalanını çürüten Erdoğan'ın günlük program ve konuşma saatleri:

Tüm gün kısıtlamanın olduğu 24 Ocak Pazar günü Erdoğan'ın programı!