  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sözcü yazarı Emin Çölaşan'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' yalanı
Gündem

Sözcü yazarı Emin Çölaşan'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' yalanı

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma saatlerinin vatandaşların kısıtlamada evde olduğu zamanlara denk getirildiğini söyledi. Peki 'sarı öküz'ün dediği gibi Erdoğan'ın konuşma saatleri özellikle kısıtlama zamanları mı seçiliyor? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2021-01-26 22:37:00 -
Sözcü yazarı Emin Çölaşan'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' yalanı

Yeniakit.com.tr

‘Ben olsaydım Türkiye’ye Ramazan’da saldırırdım’ sözleri hala arşivdeki yerini koruyan Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili türlü yalan ve iftiralarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sözcü’nün müdavimlerinden Emin Çölaşan bugünkü köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.  

Emin Çölaşan'dan 'Erdoğan' yalanı

Erdoğan’ın bütün konuşma ve programlarını vatandaşın evde olduğu dönemlere denk getirdiği şeklinde algı operasyonuna girişerek, “Recep Tayyip en başta… Bütün törenler, açılışlar, önündeki elektronik aygıttan okuyacağı bütün siyasi nutuklar o saatlere, o günlere denk getiriliyor ki hitap edilen kitle mümkün olduğunca büyük olsun!” ifadelerini kullandı.

Belli günlerde ve belli saatlerde sokağa çıkma yasağının olduğunu hatırlatan Çölaşan, iktidarın bunun hesabını yaptığı iftirasını attı. Peki Erdoğan'ın konuşmaları gerçekten Emin Çölaşan'ın dediği gibi kısıtlama saatlerinde mi? İşte cevabı...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftaiçi akşam 21.00’de başlayan kısıtlama, haftasonu da 56 saati kapsıyor. Haftaiçi kısıtlama dışında kalan saatler ise vatandaşların en yoğun olduğu çalışma saatlerine denk geliyor. Peki Erdoğan hangi saatlerde konuşuyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma saatleri

Cumhurbaşkanlığı'nın kendi resmi sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günlük programı günbegün yazılıyor. İşte Emin Çölaşan'ın yalanını çürüten Erdoğan'ın günlük program ve konuşma saatleri:

Tüm gün kısıtlamanın olduğu 24 Ocak Pazar günü Erdoğan'ın programı!

Sözcü'nün 'sarı öküz'ü Emin Çölaşan'ın 'minik kuşu' ötmüyor mu?
Sözcü'nün 'sarı öküz'ü Emin Çölaşan'ın 'minik kuşu' ötmüyor mu?

Gündem

Sözcü'nün 'sarı öküz'ü Emin Çölaşan'ın 'minik kuşu' ötmüyor mu?

Şimdi de canla başla çalışan Bakan Koca'yı gözüne kestirdi! Emin Çölaşan'dan üst düzey nankörlük
Şimdi de canla başla çalışan Bakan Koca'yı gözüne kestirdi! Emin Çölaşan'dan üst düzey nankörlük

Gündem

Şimdi de canla başla çalışan Bakan Koca'yı gözüne kestirdi! Emin Çölaşan'dan üst düzey nankörlük

Hala utanması sıkılması yok! Emin Çölaşan inkar ettikçe yüzüne yüzüne vuruyoruz
Hala utanması sıkılması yok! Emin Çölaşan inkar ettikçe yüzüne yüzüne vuruyoruz

Gündem

Hala utanması sıkılması yok! Emin Çölaşan inkar ettikçe yüzüne yüzüne vuruyoruz

Sözcü müdavimlerinden Emin Çölaşan kumarı bıraktı!
Sözcü müdavimlerinden Emin Çölaşan kumarı bıraktı!

Medya

Sözcü müdavimlerinden Emin Çölaşan kumarı bıraktı!

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan Türk isme olay teklif!
Spor

Suudi Arabistan'dan Türk isme olay teklif!

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır'a Suudi Arabistan'dan flaş bir teklif geldi. Arap ülkesi yetkilileri, tecrübeli hakeme 1 sezon için 5..
İsrail’den yeni açıklama: Hedeflerimiz arasında Türkiye'de bulunuyor
Dünya

İsrail’den yeni açıklama: Hedeflerimiz arasında Türkiye'de bulunuyor

İsrail'in Yunanistan Büyükelçisi Yossi Amrani, hedeflerinin Türkiye ile olan ilişkilerini geliştirmek olduğunu söyledi.
FETÖ'de iç kavga! 'Darbe' itirafı FETÖ'cüleri kızdırdı
Gündem

FETÖ'de iç kavga! 'Darbe' itirafı FETÖ'cüleri kızdırdı

FETÖ'cü firari Emre Uslu'nun sosyal medya hesabından FETÖ'cü bir sosyal medya kullanıcısı ile atışması örgütte iç kavga iddialarını güçlendi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay