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Ekonomi Sözcü yazarı Ege Cansen sonunda hizaya geldi! “Türkiye’de kriz yok”
Ekonomi

Sözcü yazarı Ege Cansen sonunda hizaya geldi! “Türkiye’de kriz yok”

Yeniakit Publisher
2024-07-27 15:10:00 -

Sözcü yazarı Ege Cansen bile, “Türkiye krizde” söylemine tepki göstererek, ekonominin büyümeye devam ettiğini söyledi.

 yeniakit.com.tr 

Kemalist güruhun, “Türkiye battı, ekonomik kriz var” söylemi, Sözcü yazarı Ege Cansen’i bile çileden çıkardı. Cansen, kendisini, “Türkiye’ye ekonomik kriz var” dedirtmeye zorlayan sunucuya, geçmiş dönemlerde yaşanan krizleri hatırlatarak tepki gösterdi.

Konuşmasında Cansen, “1979’da Türkiye'de dört saat programlı elektrik kesintisi vardır. Benzini de karneyle alıyorduk.” dedi.

Bunun üzerine sunucu, “Sene olmuş 2024, yine o duruma gelmeyiz herhalde?” diye sordu.

Sözcü yazarı, “Ya bir dakika, ben krizi tarif ediyorum; Türkiye'de son 20, 25 sene içinde benzin istasyonunda benzin satılmıyor diye bir şey oldu mu?” ifadesini kullandı.
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Sunucu ise, “Belki krizin tanımı değişmiştir” karşılığını verdi.

Kendisini, “Türkiye krizde” dedirtmeye zorlayan sunucuya Ege Cansen, “Reel ekonomide krizin tanımı değişmiş değil. Onun tanımına göre konuşuyoruz. Diyorum ki, kriz bir defa müthiş bir fakirleşme demek. Geçen sene Türkiye'de 1 milyon 100 bin binek araba ve hafif ticari araç satılmış ve bu bir rekor. İşte böyle bir yerde kriz ne demek?” diye konuştu.

Kemalist sunucu, “O zaman şöyle sorayım size, 1980 öncesi yaşanan krizde piramidin her tarafı sallandı. Belki de şimdi piramidin altı sallanıyor. Yani iç tabakanın krizden haberi yok. Orta sınıf öldü. En alt tabaka vay halime, diyor” karşılığını verince Cansen şunları söyledi:

O ‘gelir dağılımı’ meselesi. Bu ‘Ülke krizde’ mi demek? ‘Geliri geri gidiyor’ mu demek? ‘İstihdamı geri gidiyor’ mu demek? Eğer milli gelir gitmiyorsa kriz yoktur. Öbürü başka bir şey. Gelir dağılımı bozulmaz

Cansen’i iyice daraltan sunucu, “Ama Türkiye'de öldürmeyen ama kimi zaman da süründüren bir sistem var sanki şu an” diyerek sınırları zorlayınca Cansen, “Ya tamam ben kriz yok” karşılığını vererek tepki gösterdi.

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