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Medya Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten 'hırsızlık' itirafı! Kılıçdaroğlu'nu savunayım derken kendisini açık etti
Medya

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten 'hırsızlık' itirafı! Kılıçdaroğlu'nu savunayım derken kendisini açık etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu'nun yalanını takla üstüne takla atarak savunan Deniz Zeyrek, kaçak elektrik kullandığını söyleyerek 'hırsızlık' itirafında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 05:18:00 - 2022-04-27 05:23:02

 yeniakit.com.tr 

Habertürk'te Kübra Par'la Açık ve Net programına katılan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "elektriği kesilmiş ev" yalanı ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu'nu takla üstüne takla atarak savunması dikkat çekti.

"Velev ki elektrik vardı" diyerek yalanı savundu

Gürkan Zengin ile Kübra Par'ın Kılıçdaroğlu'nun kandırıldığı iddiasında bulunurken Deniz Zeyrek ise Kılıçdaroğlu'nun yalanını "Velev ki vardı" diyerek Enerji ve Tabbi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i hedef aldı.

Bakan "Elektriği var" diyor, Deniz Zeyrek hala "Yok" diyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, "4 aydır elektriği yok" iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu'na verdiği cevapta "4 aydır elektriği var" ifadesine rağmen, CHP liderinin yalanını sürdüren Deniz Zeyrek, "Sayın Bakan'a şunu sormak lazım; velev ki o gece orada elektrik vardı. Kemal Bey'i kandırdılar. Koyu AK Partili olduğunu söyleyen bir hanımefendi zaten kendisi. Bu onun aylarca elektriksiz ve doğalgazsız kaldığı gerçeğini değiştirir mi?" ifadelerinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun tarzı iyi, yalanı orataya çıkaran Bakan'ın "Siyaset tarzı iyi bir tarz değil" 

Kılıçdaroğlu'nun yalanını savunmak için topu taca atan Zeyrek, 4 milyon rakamının yalan olduğunu es geçerek Bakanlığın verdiği rakam üzerinden 1 milyon kişinin elektriksiz olduğu iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti doğru bulan Zeyrek, "Bakanın siyaset tarzı iyi bir tarz değil" diyerek Bakan Dönmez'in yalanları ortaya çıkarmasından rahatsız oldu.

'Hırsızlık' itirafı

Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetini fütursuzca savunan Deniz Zeyrek, kendisinin de kaçak elektrik kullandığını itiraf etti. Öğrenciyken mühendis arkadaşlarıyla elektrik saatine müdahale ettiklerini açıklayan Zeyrek, "hırsızlık" yaptığını açıkça ifade etti.

Sanki kadın suçlanıyormuş gibi bir algıya girişti

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu aklama derdine düşen ve yalanı kaldığı yerden sürdüren Zeyrek, hedef saptırarak sanki vatandaş hedef alınıyormuş gibi, "Faturasını ödeyemediyse bütün suç o kadının mı?" dedi ve yalanı Habertürk ekranlarında devam ettirdi.

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