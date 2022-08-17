Sözcü yazarı Cansen indirimden rahatsız oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fahiş fiyatlarla mücadele edip halkın cebini korumak amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ait marketlerin kar amacı gütmemeleri yönünde yaptığı açıklama Sözcü Gazetesi yazarı Ege Cansen’i rahatsız etti.
YENİ AKİT / ANKARA
Sözcü Gazetesi yazarı Ege Cansen, “Çıtasız yüksek atlama” başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ait marketlerin kar amacı gütmemeleri yönünde yaptığı açıklamasına ilişkin bir yazı kaleme aldı.
Devletin haksız rekabeti engellemek yerine girişimciyi karşısına aldığını iddia eden Cansen, Tarım Kredi Kooperatiflerinin indirim yaptığı gün cirosunu 7 kat arttırdığını görmezden gelerek, “Kar amacı olmayan bir işletmede yöneticilik, ‘çıtasız yüksek atlamaya’ benzer diyerek Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ait marketlerin zarar edeceğini ileri sürdü.