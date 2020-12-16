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Medya Sözcü ve Karanlık Oda, tıynetini yeniden ispatladı!
Medya

Sözcü ve Karanlık Oda, tıynetini yeniden ispatladı!

Sözcü Gazetesi ile karanlık Oda, eski AK Parti Milletvekili Muhammed Çetin hakkında yaptıkları haberlerle tıynetlerini yeniden ispatladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:21:00 - 2020-12-16 19:23:00
Sözcü ve Karanlık Oda, tıynetini yeniden ispatladı!

2014 yılında AK Parti yönetimi tarafından kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilen ve bu gelişmeden sonra kendisi istifa ederek partiden ayrılan eski AK Parti Milletvekili Muhammed Çetin'in o günlerde sesi olan medya, bugün timsah gözyaşları ile Çetin'in FETÖ ile ilişkisi olduğu haberini yaptı.

AK Parti'de yaşanacak ihanetleri haber vermişti

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin, 2014 yılında, 'partiye zarar veren, parti içinde fitneye sebep olan konuşmaları' gerekçe gösterilerek kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilmişti. Disipline sevkedilmesine kızan Muhammed Çetin, ihraç sonucunu beklemeden istifa etti. Çetin istifa ettiğinde yaptığı açıklama ile adeta partide yakın gelecekte yaşanacak ihanetleri de haber vermişti:

"İçerdeki hazımsızlığı biliyorum. Çoğu kişi rahatsız. İçerde konuşulur. Yakında bu insanlar patır patır dökülür."

Muhammed Çetin'in istifasından sonra onun sesi olan Sözcü ve Oda Tv ise yaptıkları haberlerle mağduriyet algısı oluşturarak o dönem Çetin'e destek verdi.

2014'te eski AK Partili Milletvekili Çetin'in sesi olarak ona mağduriyet algısı ile destek veren Sözcü, bugün aynı vekil hakkında 'AKP'li eski vekil TSK'dan Fetullahçı diye atılmış' başlığını kullandı. Sözcü'yü kaynak göstererek haberi kullanan karanlık Oda ise 'Eski milletvekilinin FETÖ'cü sicili ortaya çıktı. Hangi partiden milletvekili olmuştu' ifadeleri ile bir dönem desteklediği milletvekili için timsah gözyaşları döktü.

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