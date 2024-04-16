Sözcü TV'nin ahlak dışı yayınından sonra İsmail Erdem'den jakuzi yalancılarına tokat gibi cevap!

Sancaktepe Kurucu Belediye Başkanı İsmail Erdem sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Sancaktepe Belediyesi'ndeki başkanlık katı Sözcü TV ekranında görüntülendi. Jakuzi yalanı, her başkanın odasında bulunan "duşakabin ve lavabo" çıktı.

Ahlaksız fonlu medya ve CHP’li belediye ekibi, susup özür dilemek yerine, banyoyu gösterip “jakuziyle bunun olması arasında hiçbir fark yok” diyerek tarihi bir ahlaksızlık yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili, Sancektepe Kurucu Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sözcü TV'deki skandal yayından sonra sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

"Sancaktepe Kurucu Belediye Başkanı olarak 2009-2019 döneminde halkın ihtiyaçlarına uzun yıllar hizmet verecek yüzlerce eserler ürettik. Belediye hizmet binası en az 200 yıl Sancaktepe halkının ihtiyacına cevap verecek şekilde imar edilmiştir. Belediye binası aynı zamanda afet koordinasyon merkezidir." diyen Erdem, "Jakuzi var diyen Necati Özkan, kamerayla başkanlık mahremine giren İsmail Saymaz buldunuz mu JAKUZİ? İsmail Saymaz, bir de Belediye Binasının yanında Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi var oda benim eserim, yüreğin yetiyorsa halkın istifade ettiği mekanı bir gör, yayınla da bak neler varmış tüm dünya görsün." ifadelerini kullandı.

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Erdem, "Yaptığımız her eser bir sanat eseridir. Yapılan eserler günü kurtarmaya değil, yıllarca halka hizmet edecek mekanlar. 10 yılda; 50 yılda yapılamayacak hizmetleri halkımıza armağan ettik. Yaptığımız eserler Dünya ve Avrupa'da mimari ve işlevsellik açıdan ödül almış eserler. Birilerinin ukalalığı; yapılan halkın malı muhteşem eserlere gölge düşürmeye yetmez." dedikten sonra İstanbul'daki hizmetleri şöyle sıraladı:

-Belediye Binası - Recep Tayyip Erdoğen Kongre Merkezi

-Erbakan Külliyesi - Şehit Furkan Gençlik merkezi

-Kadir Topbaş Kültür Merkezi

-Çanakkale Panaroma ve Muhsin Yazıcıoğlu şehitler parkı

-Mustafa Öncel Spor ve Kültür Kompleksi

-Taha Akgül spor ve Kültür Kompleksi

-Ulu Çınarlar Misafirhanesi

-Osmanlı Hamamları sosyal tesisleri

-Ortadağ Bervaze Sosyal tesisleri

-Safa Tepesi sosyal tesisleri

-15 Temmuz şehir stadyumu

-20 bilgi evi

-4 Gençlik merkezi

-2 Meslek edindirme kursu

-4 Mutlu evler Merkezi

-Aşevi

-Sevgi Mağazası

-Bilim merkezi, planatoryum(Gezegen Ev)

-Engelli dinlenme evi

-26 Okul (3 tanesi Belediye bütçesi)

-28 Aile Sağlık ocağı

-Diş sağlığı hastanesi

-3Yüzme havuzu

-3 Spor salonu

-Şehit Selim Topal er merdanı - Güreş eğitim merkezi

-Osmangazi Dere Spor tesisleri

-48 Basket sahası

-Rıdvan Dilmen Spor tesisleri

-Rıza Çalımbay spor tesisleri

-Şenol Güneş spor tesisleri

-Ortadağ spor tesisleri

-Osmangazi ıhlamur park ve spor tesisleri

-48 basket sahası

-Halı sahalar

-Safa Tepesi teniskortu ve spor tesisleri

-2 Orman park

-130 Çocuk bahçesi Ve daha neler, neler…