Sözcü TV'den Türk Bayrağı'na sansür!
Arpasını CHP'den alan fondaş medyanın başı Sözcü TV, Türk Bayrağı'na sansür uyguladı.
Sözcü TV, IKBY eski Başkanı ve KDP lideri Mesut Barzani'nin Şırnak Üniversitesi tarafından Cizre'de düzenlenen "4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"ndaki konuşmasını ekrana taşırken büyük bir skandala imza attı.
Barzani'nin arkasında yer alan Türk Bayrağı, kanal tarafından sansürlenerek yayımlandı
Türk Bayrağı'nın sansürlenmesi sert tepki çekerken, uygulama "bayrak düşmanlığı" ve "bilinçli provokasyon" olarak değerlendirildi.