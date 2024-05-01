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Medya Sözcü TV'de 'dolar' tartışması ayrılık getirdi! Sosyal medyadan duyurdu
Medya

Sözcü TV'de 'dolar' tartışması ayrılık getirdi! Sosyal medyadan duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-01 19:43:00 -
Sözcü TV'de 'dolar' tartışması ayrılık getirdi! Sosyal medyadan duyurdu

Sözcü TV ekranlarında geçtiğimiz günlerde ekonomist Devrim Akyıl ile sunucu Ebru Baki arasında yaşanan 'dolar' tartışması ayrılık getirdi.

Sözcü TV ekranlarında 24 Nisan Çarşamba günü ekonomist Devrim Akyıl ile sunucu Ebru Baki arasında ‘dolar kuru’ tartışması yaşandı ve o anlar kameralara yansıdı. Karşılıklı çıkışların yaşandığı programın ardından ayrılık geldi.

Ebru Baki'ye 'saygı' göndermesi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Katıldığım yayınlarda dikkat ettiğim tek konu karşılıklı saygı” diyerek Ebru Baki’ye gönderme yapan Devrim Akyıl, “Gördüğüm lüzum üzerine Para Politika programına artık katılmama kararı aldım” sözleriyle ayrılığı duyurdu.

Devrim Akyıl sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Arkadaşlar, 2 gündür attığınız binlerce destek mesajlarınız için çok teşekkür ederim. 3.5 yıldır gerek sosyal medyada gerek ana akım yayınlarda hiçbir kuruma bağlı olmadan, sırtımı hiçbir organizasyona dayamadan bilgi & birikimlerimi açıklıkla paylaşmaya gayret ediyorum. Katıldığım yayınlarda dikkat ettiğim tek konu karşılıklı saygı. Gördüğüm lüzum üzerine Para Politika programına artık katılmama kararı aldım. Kişisel görüşlerimi tüm mecralarda her zamanki netliğimle aktarmaya devam edeceğim. Sevgiler!”

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