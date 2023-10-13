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Gündem Sözcü TV ekranlarında büyük skandal! Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak İsrail katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?
Gündem

Sözcü TV ekranlarında büyük skandal! Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak İsrail katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?

Yeniakit Publisher
2023-10-13 08:27:00 -

Sözcü televizyonunda İsrail-Filistin çatışmasının tartışıldığı programda Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak canlı yayında İsrail'in katliamlarını savundu. Cohen Yanarocak, Batı medyası ve İsrail'in yalan propagandalarını dillendirdi ve "Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" sözlerini kullandı.

Sözcü TV'de Serap Belovacıklı tarafından yönetilen ve İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek'in de konuk olarak katıldığı programda büyük bir skandal yaşandı.

İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini açık biçimde hedef alarak çocuk-kadın demeden katliama girişirken, ABD ve Batı ise tüm acımasızlıkları görmezden gelmeyi tercih ediyor.

YALAN PROPAGANDALARA SARILDI!

Sözcü TV yayınına konuk olarak alınan Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak da İsrail'in Filistin'e yönelik katliamını meşrulaştırmak için Batı medyasının dillendirdiği yalan propagandalara sarıldı.

 

"BİZ KESİP BİÇMEYELİM Mİ?"

Cohen Yanarocak, "Bize roket atana biz gül mü atalım? Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" gibi kan donduran ve acımasız zihniyeti gözler önüne seren ifadeler kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yanarocak skandal sözlerin ardından yayından alınırken sosyal medyada kullanıcılar, 'Böylesi bir isim nasıl yayına alınabiliyor' şeklinde tepki gösterdi.

 

Geçtiğimiz günlerde de; ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrailli çocukların kafalarının kesildiğine ilişkin görüntüleri gördüğünü iddia ettiği açıklaması Beyaz Saray tarafından açıkça yalanlanmıştı.

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