“Sözcü şeytandan emir alıyor”

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Geçtiğimiz günlerde EBA TV'deki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde cenazelerin kefelenmesi ile alakalı dersi hedef alan Kemalist Laikçi medya şimdi de aynı derslerde şeytan cin konularının işlenmesinden rahatsız oldu. Haberi, “EBA TV’de dersimiz cinler” gibi başlıklarla servis eden laikçi gazetelere Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’dan sert tepki geldi.

Konuya ilişkin Akit TV’de açıklamalarda bulunan Muharrem Coşkun, laikçi Kemalist olarak kendilerini tanımlayan gazetelerin, geçtiğimiz günlerde “Din Kültürü ders kitaplarında kefen kabir, cennete cehennem anlatılır mı?” şeklinde haberler yaptığını hatırlatarak, “Bugün yine aynı gazetelerde Din Kültürü dersini anlatan öğretmen hedef alınmış” dedi.

Kemalist laikçi gazetelerin “EBA TV’de dersimiz cinler”, “EBA TV’de şeytan ve cin anlatıldı” başlığıyla haberler servis ettiğini belirten Coşkun, haberlerde öğretmenin şeytan için ‘ilk asi’ demesinin Kemalist laikçi medyayı rahatsız ettiğini ifade etti.

Yapılan haberlere tepki gösteren Coşkun, “Ya hakikaten sormak gerekiyor. Din kültürü dersinde ne anlatılır? Şeytan için ‘ilk asi’ denilmesi acaba zorlarına mı gitti? Belki şeytanın bile aklına gelmeyeceklerdi bunlar. Yani bu haber, emin olun belki de şeytanın bile aklına gelemeyecek haber ve yorumları bizim laikçi Atatürkçü geçinen bu medya aklediyor ve bunu haber diye gazete sütunlarına koyup işgal edebiliyorlar. Ama dertleri sanıyorum haber de değil. Dertleri kaliteli eğitim de değil. Bunda bir şeytanlık var” dedi.

“Şeytanın verdiği görevi yerine getiriyorlar”

Her şeye rağmen EBA TV’de bir mağduriyet yaşanmadığını ifade eden Coşkun, “Ciddi bir altyapı var, ders anlatılıyor ve onların beklediği mağduriyet oluşmadı. Beceriksizlik yok ortada. Bir şekilde karalamaları gerekiyor. Algı yürütmeleri gerekiyor ve şeytanın değirmenine su taşımalar gerekiyor. Dolayısıyla şeytan burada devreye giriyor. Şeytan onlara dirok ki, “Benim aleyhime nasıl ders anlatırlar, bana nasıl asi derler bunu bari haber yapın” diyor. Şeytanın verdiği görevi yerine getirmiş olmalılar ki, bu tarz haberleri çıkarabiliyorlar. Yoksa “bir din kitabında bunlar olmaz” demek için şeytan olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.