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Siyaset Sözcü, "muhteşem üçlüyü" yarı yolda bıraktı! “Takke düştü, kel göründü”
Siyaset

Sözcü, "muhteşem üçlüyü" yarı yolda bıraktı! “Takke düştü, kel göründü”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “andımızın” kaldırılmasını destekledi. AK Parti karşıtlığı için söz konusu isimleri durmadan köpürten Sözcü, “andımız” konusunda hayal kırıklığına uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 12:27:00 - 2021-03-18 12:33:48
Sözcü, "muhteşem üçlüyü" yarı yolda bıraktı! “Takke düştü, kel göründü”

Geçtiğimiz Cuma günü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen karara göre "andımızın" okutulması tamamen kaldırıldı.

Verilen kararın ardından Mustafa Kemal sömürücüleri ve ırkçılar rahatsız oldu. Bunlardan biri de Sözcü oldu.

AK Parti andın kaldırılmasını isterken, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi de kararı olumlu karşıladı.

AK Parti düşmanlığını körüklemek için, ideolojik olarak DEVA, Gelecek ve Saadet ile hiçbir bağı olmadığı halde sürekli bu partilere yer veren Sözcü, hayal kırıklığına uğradı.

Bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sözlerini birinci sayfasına taşıyan Sözcü, "Takke düştü kel göründü" başlığını attı.

Üç siyasinin andımız açıklaması ve Sözcü’cünün attığı başlık, Kemalist gazetenin gerçek niyetini de ortaya koydu. Sözcü’nün haberi, “Asıl Sözcü’nün takkesi düştü, kel göründü” yorumlarına neden oldu.

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Yorumlar

Fahreddin

Bunlar AKP den yana mı böyle söylediler zannediyorsunuz. HDP ye şirin görünmek için karşı çıkmışlardır.
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Bırakın

Bırakın andımız okunsa ne okunmasa dolar 1 TL mi olacak okunsa veya okunmasa dolar 15 TL mi olacak Allah aşkına suni gündem işlerini bırakın yeter ekonomiye bakın
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