Sözcü müdavimlerinden Emin Çölaşan: Bu yılbaşında piyango almayacağım

Sözcü’de köşe karalayan Emin Çölaşan bu yılbaşında kumar olduğu gerkçesiyle haram olan piyango almayacağını açıkladı.

Emin Çölaşan bu yıl kumar oynamayacak

İçkiyi, kumarı mübah gören, milli ve manevi değerleri alaşağı eden, hainlere akıl hocalığı yaparak, ‘Ben olsam Türkiye’ye Ramazan’da saldırırım!’ diyen Emin Çölaşan bu yılbaşında piyango almayacağını yazdı.

Marifet gibi her yılbaşında piyango alanlardan olduğunu söyleyen Emin Çölaşan, bu yıl kumar oynamama sebebini piyangonun Demirören grubuna satışına dayandırdı.

Emin Çölaşan’ın Demirören grubuna devredilmesinden dolayı piyango almayacağını söylemesi sosyal medyada ‘içki sektörünü de satın alsalar da içkiyi bıraksalar’ yorumlarına sebep oldu.