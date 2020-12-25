Sözcü müdavimlerinden Emin Çölaşan: Bu yılbaşında piyango almayacağım
Sözcü'nün müdavimlerinden Emin Çölaşan, Demirören grubuna satışından dolayı bu yılbaşında kumar oyunu olmasının yanı sıra haram olan piyangoyu almayacağını söyledi.
Sözcü’de köşe karalayan Emin Çölaşan bu yılbaşında kumar olduğu gerkçesiyle haram olan piyango almayacağını açıkladı.
Emin Çölaşan bu yıl kumar oynamayacak
İçkiyi, kumarı mübah gören, milli ve manevi değerleri alaşağı eden, hainlere akıl hocalığı yaparak, ‘Ben olsam Türkiye’ye Ramazan’da saldırırım!’ diyen Emin Çölaşan bu yılbaşında piyango almayacağını yazdı.
Marifet gibi her yılbaşında piyango alanlardan olduğunu söyleyen Emin Çölaşan, bu yıl kumar oynamama sebebini piyangonun Demirören grubuna satışına dayandırdı.
Emin Çölaşan’ın Demirören grubuna devredilmesinden dolayı piyango almayacağını söylemesi sosyal medyada ‘içki sektörünü de satın alsalar da içkiyi bıraksalar’ yorumlarına sebep oldu.
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