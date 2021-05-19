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Sözcü Kalın'dan Filistinli şehit çocukların isimlerini duyurma çağrısı
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Dünya Sözcü Kalın'dan Filistinli şehit çocukların isimlerini duyurma çağrısı
Dünya

Sözcü Kalın'dan Filistinli şehit çocukların isimlerini duyurma çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit çocukların isimlerini sosyal medyadan duyurma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 00:19:00 -
Sözcü Kalın'dan Filistinli şehit çocukların isimlerini duyurma çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından İngilizce paylaştığı videoda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bugün itibariyle 61 çocuğu öldürdüğü bilgisini paylaşarak, bunların hiçbirinin terörist ya da asker olmadığını vurguladı.

Sözcü Kalın, İsrail'in öldürdüğü çocuklardan 4 yaşındaki birinin ismini paylaştı.

Öldürülen çocuğun asla uyanamayacağını belirten Kalın, çocukların isimlerini paylaşma çağrısında bulunarak "İsimlerini söyleyin ve başkalarına iletin." ifadesini kullandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'a kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 217 kişi yaşamını yitirdi, 1500 kişi yaralandı.

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