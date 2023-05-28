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Gündem Sözcü Kalın: Türkiye kazandı
Gündem

Sözcü Kalın: Türkiye kazandı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 23:30:00 -
Sözcü Kalın: Türkiye kazandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Bugün hepimiz kazandık. Tüm Türkiye kazandı' dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından İbrahim Kalın, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Bugün hepimiz kazandık. Tüm Türkiye kazandı. Demokrasi ve millet iradesi kazandı. Şimdi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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