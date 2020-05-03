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Gündem

Sözcü kafası okurlarını işte böyle kekliyor

Mustafa Kemal kitabıyla milyonları cebe indiren Yılmaz Özdil’in, Bodrum’da ‘ticari alan’ üzerine kaçak villa yaptığı, daha sonra imar affından faydalanmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Yılmaz Özdil’in 2019 yılında Sözcü’deki köşesinde, “Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader?” şeklinde köşe karaladığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 14:10:00 -
Sözcü kafası okurlarını işte böyle kekliyor

 yeniakit.com.tr  Siyasi görüş farklılığını düşmanlık olarak gören ve bu uğurda karşıt görüşe hakaretler yağdırmaktan dahi geri durmayan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, her geçen gün biraz daha çamura batıyor. Kendi kitlesini Mustafa Kemal ile hipnoz edip rahatça istediği palavrayı sıkan ve milyonları cebe indiren Yılmaz Özdil’in, son olarak kazandığı paralarla Bodrum’da kaçak villa yaptığı ortaya çıkmıştı.

6 milyon dolara kaçak villa

Kemalist zümreyi uyutup Atatürkçülerin sırtından kazandığı milyonları kaçak işlere harcayan Yılmaz Özdil’in, dün Bodrum’daki skandalı patlak vermişti. Özdil’in Bodrum’da ‘ticari alan’ satın aldığı, buna rağmen üstüne villa diktiği belirlenmişti. Aynı zamanda Özdil’in, kaçak villası için imar affına başvurduğu saptanmıştı.

2019’da imar affına karşı çıkmış

Şimdi de, Yılmaz Özdil’in 2019 yılında yazdığı bir köşe yazısında, imar affının çıkarılmasına karşı geldiği belirlendi. “Pay hattı” başlıklı yazısında Özdil’in, “Deprem ülkesinde imar affı olur mu birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorundur.” ifadelerini kullandığı görüldü. Bu durum, Sözcü zihniyetinin AK Parti düşmanlığı nedeniyle kendi okuruna sürekli muhalefet aşıladığı halde, kendilerinin yapılan icraatlardan faydalanmaktan geri kalmadığını gözler önüne serdi.

Özdil'in söz konusu yazısını gündeme getiren Yeni Akit Gazetesi yazarı Zekeriya Say, "Laikçilerin en namuslusu bunu yaptıysa, gerisini siz düşünün!" diye yazdı.

“Mustafa Kemal” vurgunu da unutulmadı

Yılmaz Özdil geçen sene çıkardığı “Mustafa Kemal” isimli kitabıyla milyonları cebe indirmişti. Kitabın özel baskısından 1881 adet çıkaran Özdil, tanesi 2 bin 500 TL’den hepsini satmıştı. Kitabın karton kapağı da türlü reklam oyunları neticesinde tükenmişti. Özdil’in kitapta, internette var olan bilgilerden faydalandığı ve kitabı ilkokul kitaplarındaki tarih bilgileriyle doldurduğu görülmüştü.

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Yorumlar

Tata Tonga

chp imar affını yılmaz özdile özel olarak çıkarttı. imar affı yılmaz özdile özel çıkarıldığı için başka kimse yararlanamadı.
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ali

sarkida tasvir edilen tip "...maskeli balonun sahte yuzleri!"
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