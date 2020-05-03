Sözcü kafası okurlarını işte böyle kekliyor

yeniakit.com.tr Siyasi görüş farklılığını düşmanlık olarak gören ve bu uğurda karşıt görüşe hakaretler yağdırmaktan dahi geri durmayan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, her geçen gün biraz daha çamura batıyor. Kendi kitlesini Mustafa Kemal ile hipnoz edip rahatça istediği palavrayı sıkan ve milyonları cebe indiren Yılmaz Özdil’in, son olarak kazandığı paralarla Bodrum’da kaçak villa yaptığı ortaya çıkmıştı.

6 milyon dolara kaçak villa

Kemalist zümreyi uyutup Atatürkçülerin sırtından kazandığı milyonları kaçak işlere harcayan Yılmaz Özdil’in, dün Bodrum’daki skandalı patlak vermişti. Özdil’in Bodrum’da ‘ticari alan’ satın aldığı, buna rağmen üstüne villa diktiği belirlenmişti. Aynı zamanda Özdil’in, kaçak villası için imar affına başvurduğu saptanmıştı.

2019’da imar affına karşı çıkmış

Şimdi de, Yılmaz Özdil’in 2019 yılında yazdığı bir köşe yazısında, imar affının çıkarılmasına karşı geldiği belirlendi. “Pay hattı” başlıklı yazısında Özdil’in, “Deprem ülkesinde imar affı olur mu birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorundur.” ifadelerini kullandığı görüldü. Bu durum, Sözcü zihniyetinin AK Parti düşmanlığı nedeniyle kendi okuruna sürekli muhalefet aşıladığı halde, kendilerinin yapılan icraatlardan faydalanmaktan geri kalmadığını gözler önüne serdi.

Özdil'in söz konusu yazısını gündeme getiren Yeni Akit Gazetesi yazarı Zekeriya Say, "Laikçilerin en namuslusu bunu yaptıysa, gerisini siz düşünün!" diye yazdı.

“Mustafa Kemal” vurgunu da unutulmadı

Yılmaz Özdil geçen sene çıkardığı “Mustafa Kemal” isimli kitabıyla milyonları cebe indirmişti. Kitabın özel baskısından 1881 adet çıkaran Özdil, tanesi 2 bin 500 TL’den hepsini satmıştı. Kitabın karton kapağı da türlü reklam oyunları neticesinde tükenmişti. Özdil’in kitapta, internette var olan bilgilerden faydalandığı ve kitabı ilkokul kitaplarındaki tarih bilgileriyle doldurduğu görülmüştü.