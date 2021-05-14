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Gündem Sözcü İbrahim Kalın'dan Avusturya'ya tepki: Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta!
Gündem

Sözcü İbrahim Kalın'dan Avusturya'ya tepki: Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 18:07:00 - 2021-05-14 18:11:55
Sözcü İbrahim Kalın'dan Avusturya'ya tepki: Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa’nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir" dedi.

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