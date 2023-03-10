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Medya Sözcü gazetesinden flaş Yılmaz Özdil açıklaması! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdular
Medya

Sözcü gazetesinden flaş Yılmaz Özdil açıklaması! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdular

Sözcü gazetesi, CHP’yi suçlayarak Sözcü TV’den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil'in gazeteden de ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, "kovuldu" iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 11:01:00 -
Sözcü gazetesinden flaş Yılmaz Özdil açıklaması! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdular

Sözcü gazetesi, CHP’yi suçlayarak Sözcü TV’den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil'in gazeteden de ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, "kovuldu" iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü.

Gazetenin açıklamasında Yılmaz Özdil'in kendi isteğiyle ayrıldığı iddia edildi.

Gazetenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

"Sözcü Gazetesi'nde yaklaşık 8.5 yıldan bu yana köşe yazarı olarak görev yapan, yazılarının virgülüne dahi müdahale edilmeyen Yılmaz Özdil kendi isteğiyle önce Sözcü Televizyonu'ndan ardından da Sözcü Gazetesi'nden ayrılmıştır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyada Yılmaz Özdil hakkında yayılan “Kovuldu” iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Yaratılmak istenen algı operasyonlarına itibar edilmemeli, ayrılma kararının Özdil'in kendi tasarrufu olduğu herkesçe bilinmelidir.

Sözcü Gazetesi'ne hiçbir siyasi parti ve kurum baskı yapamaz, talimat veremez, yazar attıramaz."

 

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Yorumlar

yeni edres: yeni asya ya da milli gaste

yeni asya’da çalış, çok para veremezler ama fedakarlık lazım

delici matkap

burada anlatılmak istenen özzilli bu dönemde biraz sinirlendi pisikopatı bozuldu kendini toplasın yine aramıza dönecek bunda ne var bak topuklu ablası bile 2 gün evden kaçtı tekrar evine döndü diyorlar
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