Sözcü gazetesinden flaş Yılmaz Özdil açıklaması! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdular

Sözcü gazetesi, CHP’yi suçlayarak Sözcü TV’den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil'in gazeteden de ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, "kovuldu" iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü.

Gazetenin açıklamasında Yılmaz Özdil'in kendi isteğiyle ayrıldığı iddia edildi.

Gazetenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sözcü Gazetesi'nde yaklaşık 8.5 yıldan bu yana köşe yazarı olarak görev yapan, yazılarının virgülüne dahi müdahale edilmeyen Yılmaz Özdil kendi isteğiyle önce Sözcü Televizyonu'ndan ardından da Sözcü Gazetesi'nden ayrılmıştır.

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Sosyal medyada Yılmaz Özdil hakkında yayılan “Kovuldu” iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Yaratılmak istenen algı operasyonlarına itibar edilmemeli, ayrılma kararının Özdil'in kendi tasarrufu olduğu herkesçe bilinmelidir.

Sözcü Gazetesi'ne hiçbir siyasi parti ve kurum baskı yapamaz, talimat veremez, yazar attıramaz."