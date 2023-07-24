Sözcü gazetesinde, gündem olacak "CHP" itirafı! Bakalım ortaya daha ne pislikler saçılacak

CHP’nin arka bahçesi konumundaki Sözcü gazetesinde kalem oynatan Necati Doğru da CHP’deki kokuşmuşluğu itiraf etmek zorunda kaldı. CHP içinde, “siyaseti zengin olma aracı olarak gören bir yapı” olduğuna dikkat çeken Doğru, “Günaydın” dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

“Bir “odaklanma (zoom) toplantısı” yapılmış. Partinin önde gelenleri, “Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek için odaklanıp” dikkat kesilmişler.

Eski lider gitmiyor.

Yeni lider aranıyor.

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Bu bir “ağırlık kaldırma yarışması ya da yüksek atlama veya güzellik yarışması” değil. Bu halkın kalbine girme, halkın gönlünde taht kurma, halkın aklında yer etme yarışması. Kılıçdaroğlu 13 yıldır liderlik yaptı, halkın kalbine giremedi. (…)

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçip kendi ekibini kurduğundan bu yana girilen 10 seçimin 10'ununu da kaybetti. Kılıçdaroğlu, halkın güvenini yitirdi.

(…)

CHP'yi ele geçirmiş; “siyaseti zengin olma aracı olarak gören” bir yapı var. Bu yapı Kılıçdaroğlu'nun çekilip yeni bir lidere ve yeni kadrolara yol açmasına izin vermiyor. Yeni lider ancak bu yapıyı temizleyebilirse halkın kalbinde yer bulacak ve o zaman gerçek lider olacak. Her partide mevcut lideri indirmek isteyenler çıkar. Ancak lider halkın kalbinde yer tutmuşsa kendine karşı gelenleri siler atar. (…)”