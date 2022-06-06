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Gündem Sözcü gazetesi yine rezil kepaze oldu! Bunlar uçaktan da yüksekte uçuyor
Gündem

Sözcü gazetesi yine rezil kepaze oldu! Bunlar uçaktan da yüksekte uçuyor

Sözcü gazetesinde havalimanlarıyla ilgili yapılan bir haber daha yalan çıktı. Haberde yolcu garantisi verildiği iddia edilen Tokat Havalimanı tamamen kamu kaynaklarıyla yapılarak yolcu garantisi verilmedi. Öte yandan 2021 yılında hiç yolcu inmediği söylenen havalimanı 2022 yılında açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 12:35:00 -
Sözcü gazetesi yine rezil kepaze oldu! Bunlar uçaktan da yüksekte uçuyor

Muhalif medyanın kamu projelerine yönelik algı oluşturmaya çalıştığı bir haberin daha yalan olduğu ortaya çıktı. Sözcü gazetesinin haberinde Tokat Havalimanı'nın Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapıldığı iddia edildi. Ancak havalimanı kamu kaynaklarıyla yapıldı. Öte yandan 2021 yılında hiç yolcu inmediği iddia edilen havalimanı 25 Mart 2022 tarihinde açıldı.

Muhalif medyanın kamu yatırımlarına yönelik algı yapmaya yönelik yaptığı haberlerden birinin yalan olduğu ortaya çıktı. Sözcü gazetesinde yer alan bir haberde son dönemde yapılan havalimanları için yapılan yolcu garantileriyle ilgili iddialar yer aldı. Ancak haberde belirtilen Tokat Havalimanı'nın Yap-İşlet-Devret modeliyle değil, tamamen kamu yatırımlarıyla yapıldığı ortaya çıktı. Kamu kaynaklarıyla yapılan havalimanı için yolcu garantisi de verilmedi.

Öte yandan haberde Tokat Havalimanı'na 2021 yılında hiç yolcu inmediği belirtildi. Ancak 2021 yılında 'hiç yolcu inmeyen' havalimanı 25 Mart 2022 yılında hizmete açıldı.

 

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Yorumlar

Yunus Yeniçeri

Onlar Rezil olmazlar,Onlar YALAN’dan korkmazlar YILAN’dan korktukları kadar.Onların YALANLARINA ve IFTIRALARINA Hemen inanacak Zavallılar var.Araştırmazlar ve SÖZCÜ’yü ATATÜRK’çü zan ederler. kMAL nasıl YALAN’la Politika yapıyorsa,KEMALIST GAZETECILER de YALAN ve IFTIRA ile TETIKÇİLİK (GAZETECILIK) yapıyorlar.
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