Sözcü gazetesi yine rezil kepaze oldu! Bunlar uçaktan da yüksekte uçuyor

Muhalif medyanın kamu projelerine yönelik algı oluşturmaya çalıştığı bir haberin daha yalan olduğu ortaya çıktı. Sözcü gazetesinin haberinde Tokat Havalimanı'nın Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapıldığı iddia edildi. Ancak havalimanı kamu kaynaklarıyla yapıldı. Öte yandan 2021 yılında hiç yolcu inmediği iddia edilen havalimanı 25 Mart 2022 tarihinde açıldı.

Muhalif medyanın kamu yatırımlarına yönelik algı yapmaya yönelik yaptığı haberlerden birinin yalan olduğu ortaya çıktı. Sözcü gazetesinde yer alan bir haberde son dönemde yapılan havalimanları için yapılan yolcu garantileriyle ilgili iddialar yer aldı. Ancak haberde belirtilen Tokat Havalimanı'nın Yap-İşlet-Devret modeliyle değil, tamamen kamu yatırımlarıyla yapıldığı ortaya çıktı. Kamu kaynaklarıyla yapılan havalimanı için yolcu garantisi de verilmedi.

Öte yandan haberde Tokat Havalimanı'na 2021 yılında hiç yolcu inmediği belirtildi. Ancak 2021 yılında 'hiç yolcu inmeyen' havalimanı 25 Mart 2022 yılında hizmete açıldı.