Sözcü gazetesi kapatılacak mı?

Din ve devlet düşmanı Sözcü gazetesi, daha 2021 yılının ilk gününde yine dini değerlere yönelik aşağılık manşet atmaktan geri durmadı. Ayasofya'nın açılışını 2020'nin felaketleri arasında gösterdiği manşeti büyük tepki çekti. Basın İlan Kurumu da gelen son dakika haberine göre Ayasofya haberi ile ilgili inceleme başlattı. Basın İlan Kurumu, Türkiye’nin ne kadar düşmanı varsa onların sözcülüğüne soyunan Sözcü gazetesinin skandal Ayasofya haberi ile ilgili soruşturma başlattı. Basın İlan Kurumu, paçavra Sözcü’ye çok büyük ceza vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sözcü gazetesinin 2020'nin felaketleri listesine eklediği 'Ayasofya'nın açılması' manşeti için ise, ' Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın' demişti. Ayasofya haberine büyük tepki gösteren vatanndaşlar sosyal medya üzerinden Türkiye'nin aleyhine çalışan Sözcü gazetesinin kapısına kilit vurmasını talep etmekte.