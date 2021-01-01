  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Sözcü gazetesi kapatılacak mı?
Medya

Sözcü gazetesi kapatılacak mı?

Yeri gelir Türkiye düşmanı ülkelerin yeri gelir terör örgütlerinin yeri gelir din ve diyanet düşmanlarının sözcülüğünü yapmaktan geri durmayan Kemalist Sözcü, hiç bir zaman Türkiye’nin lehine bir duruş sergilemez. Sözcü ve avanelerinin, AK Parti düşmanlığı gözlerini öyle bir kör etmiş ki, yaptığı sözde haberlerle din ve devlet düşmanlığı karanlık manşetlerinden bir irin gibi akmakta. Karanlık zihinlerini manşetlerine yansıtan Sözcü, 2020'nin felaketleri arasında Ayasofya Camii’sinin açılışını göstermesi bardağı taşıran son damla oldu. Sözcü’nün Ayasofya alçaklığına Basın İlan Kurumu’ndan tokat gibi cevap geldi. Peki Sözcü gazetesi kapatılacak mı? Sözcü gazetesine hangi ceza verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:41:00 - 2021-01-01 17:51:09
Sözcü gazetesi kapatılacak mı?

Din ve devlet düşmanı Sözcü gazetesi, daha 2021 yılının ilk gününde yine dini değerlere yönelik aşağılık manşet atmaktan geri durmadı. Ayasofya'nın açılışını 2020'nin felaketleri arasında gösterdiği manşeti büyük tepki çekti. Basın İlan Kurumu da gelen son dakika haberine göre Ayasofya haberi ile ilgili inceleme başlattı. Basın İlan Kurumu, Türkiye’nin ne kadar düşmanı varsa onların sözcülüğüne soyunan Sözcü gazetesinin skandal Ayasofya haberi ile ilgili soruşturma başlattı. Basın İlan Kurumu, paçavra Sözcü’ye çok büyük ceza vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sözcü gazetesinin 2020'nin felaketleri listesine eklediği 'Ayasofya'nın açılması' manşeti için ise, ' Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın' demişti. Ayasofya haberine büyük tepki gösteren vatanndaşlar sosyal medya üzerinden Türkiye'nin aleyhine çalışan Sözcü gazetesinin kapısına kilit vurmasını talep etmekte.

Yok böyle bir alçaklık! Sözcü Ayasofya’nın açılmasını 2020’nin felaketleri arasında saydı
Yok böyle bir alçaklık! Sözcü Ayasofya’nın açılmasını 2020’nin felaketleri arasında saydı

Gündem

Yok böyle bir alçaklık! Sözcü Ayasofya’nın açılmasını 2020’nin felaketleri arasında saydı

Tasmalı medyadan Ayasofya’nın açılmasına ‘felaket’ yakıştırması! Başörtülü ilahiyat mezunu Ayşe Sucu da Sözcü gibi mi düşünüyor?
Tasmalı medyadan Ayasofya’nın açılmasına ‘felaket’ yakıştırması! Başörtülü ilahiyat mezunu Ayşe Sucu da Sözcü gibi mi düşünüyor?

Gündem

Tasmalı medyadan Ayasofya’nın açılmasına ‘felaket’ yakıştırması! Başörtülü ilahiyat mezunu Ayşe Sucu da Sözcü gibi mi düşünüyor?

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya paylaşımı:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya paylaşımı:

Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya paylaşımı:

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yok böyle bir alçaklık! Sözcü Ayasofya’nın açılmasını 2020’nin felaketleri arasında saydı
Gündem

Yok böyle bir alçaklık! Sözcü Ayasofya’nın açılmasını 2020’nin felaketleri arasında saydı

Solak medyanın yalanlarıyla ön plana çıkan Kemalist Sözcü gazetesi, İslam düşmanlığını bir kez daha gösterdi. Milletin değerlerinden uzak ol..
Yemen’de bilanço ağırlaştı! 25 ölü 110 yaralı
Dünya

Yemen’de bilanço ağırlaştı! 25 ölü 110 yaralı

İç çatışmaların sürdüğü Yemen’de hükümetin İran destekli Husileri, Husilerin de BAE destekli milisleri suçladığı “kabineye havanlı saldırıda..
Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Yeni hat açıldı
Dünya

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Yeni hat açıldı

2020 yılının ilk günlerinde Rus doğal gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nda gaz ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay