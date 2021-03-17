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Siyaset Sözcü gazetesi Ahmet Davutoğlu konusunda renk değiştirdi
Siyaset

Sözcü gazetesi Ahmet Davutoğlu konusunda renk değiştirdi

Yeni partilere son dönemde büyük umutlar bağlayan Sözcü gazetesi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun andımız çıkışına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 13:07:00 -
Sözcü gazetesi Ahmet Davutoğlu konusunda renk değiştirdi

Millet İttifakı’nın büyük umutlar bağladığı isimlerden birisi olan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nun son açıklamaları muhalefetin sözcülüğünü yapan bazı gazeteleri rahatsız etti.

Ahöet Davutoğlu kısa bir süre önce Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşmuştu. Bu röportajın üzerinden çok geçmeden Sözcü, Davutoğlu'nun andımız çıkışına tepki gösterdi.

Andımızın kaldırılma kararını değerlendiren Ahmet Davutoğlu, “Milletimizin ortak vicdanı ve sözü olarak İstiklal Marşı varken tek parti döneminin tektipleştirici sloganlarına ihtiyaç yoktur” dedi.

Sözcü gazetesi, Davutoğlu’nun andımız sözlerini haberleştirerek Gelecek Partili liderin tepki çektiğini yazdı.

Önce gaz sonra tepki

Sözcü gazetesi son dönemde Ahmet Davutoğlu’na destek vermesiyle biliniyor. Gelecek Partili ismin son açıklamaları sonrası, gazete bir anda renk değiştirerek Davutoğlu’nu hedef aldı.

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Yorumlar

Okur

İlkeli olmanın faydası.hoca merttir. Kimseye yaranmak için konuşmaz. Bildiri doğruyu söyler. Siz bile sonunda takdir ettiniz vesselam
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Adem Evliya

Çok doğru söylemiş.
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