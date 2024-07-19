Sözcü baltayı fena taşa vurdu! Mustafa Kemal’in eniştesine vekil kontenjanı

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Düşmanca tavırla mütedeyyin insanlara saldırmayı “muhalefet etmek” diye yutturmaya kalkan ve yıllardır AK Parti hükümetine saldırırken türlü rezilliklere imza atan Sözcü bu kez kendi topuğuna sıktı.

CHP’nin ilk genel başkanı Mustafa Kemal üzerinden “vergi” duyarı kasan Sözcü, haberinde, “Atatürk eniştesine bile vergi koydu, enişte iflas etti! Atatürk'ün eniştesi Mecdi Bey, Romanya'dan petrol ithal ederken, Atatürk ithalata vergiyi artırdı. Atatürk'e ‘Yapma. Enişteniz de etkilenir’ dediler. Ancak o, ‘Bu memleket işidir, ayrıcalık olmaz’ dedi. Vergi artırıldı, enişte battı...” ifadelerine yer verdi.

“Akraba kontenjanı”ndan vekil oldu

Sözcü’nün “Mecdi Bey” dediği Mecdi Boysan, Alibeyköy’de bir çiftlik kurarak arıcılık, sütçülük, tavşancılık, fidancılık, sebzecilik ve meyvecilik ile uğraşıyordu. Mustafa Kemal’in kız kardeşi Makbule Atadan ile evliydi. İkinci Meclis kurulduktan sonra, Meclis’e yalnızca Mustafa Kemal’e itaat edecek isimler vekil olarak girebildiği dönemde, Boysan da “akraba kontenjanı”ndan CHP Edirne Milletvekili yapıldı.

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Atadan ile boşandı

Mustafa Kemal’in ölümünden bir süre sonra Boysan, Makbule Atadan ile boşandı.

Sözcü faka bastı

Mustafa Kemal’in görevini yaparak hiç kimseyi vergi dışı bırakmamasını öven Sözcü, Boysan’ı tekrar hatırlatarak kendi mahallesini rahatsız etti. Zira demokrasi naraları atan CHP’lilerin kendi akrabalarını Meclis’e soktuğu günler tekrar hatırlara geldi!..

Mecdi Boysan kimdir?

Mustafa Mecdi Nizami, 1886 yılında Osmanlı topraklarına bağlı Yunanistan, Gümülcine’de doğdu. Babası Ömer Hamdi Bey, annesi Nazmiye Cemile Hanım’dır.

I. Dünya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal’in kız kardeşi Makbule Hanım ile evlendi. Milli Mücadele yıllarında İstanbul ile Ankara arasında gidip gelerek haberleşme sağladığı rivayet edilir. Tayyare bezi, telefon teli, sırt çantası, kaputluk bez, fişek gibi maddelerin temini konusunda çalıştığı ve akaryakıt ticareti yaptığı bilinir.

1924’te Kemerburgaz'a bağlı Alibeyköy'de bir çiftlik kurarak arıcılık, sütçülük, tavşancılık, fidancılık, sebzecilik ve meyvecilik ile uğraştı.

1934 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye İş Bankası, Türk cam sanayiini kurmakla görevlendirildi. Şişe ve Cam Fabrikası Şirketi’nin İdare Meclisinde yer aldı.

Soyadı Kanunu çıktığına “Boysan” soyadını aldı.

1935 genel seçimlerinde 360 oy alarak Cumhuriyet Halk Partisi Edirne milletvekili seçildi. Mecliste iktisat encümeni üyesi oldu. Yurtdışından getirilecek radyolarla yedek parçaların vergi ve resimden muafiyetleri hakkında bir kanun teklifi vardır. 1939 yılında milletvekilliği sona erdi.

1946 yılında Makbule Atadan'dan ayrılan Mecdi Boysan, 25 Aralık 1956 tarihinde 70 yaşında iken öldü.

Fransızca, Almanca, Rumca ve Arapça bilirdi.