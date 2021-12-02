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Siyaset Söz yemek yaşam tarzları olmuş! Muharrem İnce 'daha gelmem' dediği Haber Global'e abone oldu
Siyaset

Söz yemek yaşam tarzları olmuş! Muharrem İnce 'daha gelmem' dediği Haber Global'e abone oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Haber Global canlı yayınındayken, kanalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına bağlanmasından sonra, "Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Ben gururumla kimseyi oynatmam." demişti. Sözünü ikinci defa yiyen İnce bu akşam da Haber Global'e konuk oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 22:46:00 - 2021-12-03 00:12:32

 Yeniakit.com.tr 

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 29 Mayıs 2020 tarihinde Haber Global canlı yayınına katılmıştı. Kanal, İnce yayındayken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına bağlanmıştı.

'Bir daha gelmeyeceğim'

Konuğu olduğu yayının kesilmesine sinirlenen İnce, canlı yayını terk ederek, "Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Ben gururumla kimseyi oynatmam. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, onun karşısında iki sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor." demişti.

Abonesi oldu!

Sözünü yiyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz aylarda Haber Global canlı yayınına katılmıştı. İnce, bu akşam yine sözünü yiyerek, Haber Global'deki Siyaset Özel programına katıldı.

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Yorumlar

Numan

Saygısızca bulmuş ama yine gitmiş. Demek ki saygısızlığı hak ediyor dahası adam ALIŞMIŞ buna.
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