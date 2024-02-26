Söz sırası Türkiye'de! Siyonistler rezil olacak

İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlalleri ve sivillere yönelik saldırıları ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Filistin'deki hukuksuz eylemlerine ilişkin bulgu ve gözlemlerini değerlendirmesine yönelik duruşmaları sürüyor.

Söz sırası Türkiye'de

Duruşmalar kapsamında söz sırası bugün Türkiye'de olacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak eylemlerine yönelik bir sözlü sunum gerçekleştirecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in hukuksuz eylemleri Divan'a sunulacak

Uluslararası Adalet Divanı'nda yaklaşık 30 dakika sürecek olan olan sunumda, Türkiye'nin Filistin'e olan desteği, uluslararası kamuoyu önünde bir kez daha dile getirilecek.

Türkiye, İsrail'in 1967'den bu yana Filistin topraklarında sürdürdüğü hukuksuz uygulamaları detaylı bir şekilde ele alacak ve Divan ile bu konudaki bilgi ve bulgularını paylaşacak.

Uluslararası toplumun harekete geçirilmesi hedefleniyor

Hafta boyunca 47 ülkenin sözlü beyanda bulunacağı Divan'da, son gün Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke ve 3 uluslararası kuruluş, görüşlerini sunacak.

Uluslararası Adalet Divanı'nın vereceği kararın yasal olarak bağlayıcılığı olmamakla birlikte, İsrail üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

Sunumla birlikte Türkiye'nin Filistin meselesindeki tutumu ve uluslararası arenadaki çabalarına vurgu yapılarak, İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı uluslararası toplumun harekete geçirilmesi hedeflenecek.

İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılandığı davadan farklı

UAD’nin, 52 devlet ve 3 uluslararası kurumun sözlü beyanlarını dinleyeceği danışma görüşü, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali sebebiyle açtığı davadan farklı olarak, iki devlet arasında ihtilaflı bir davaya ilişkin olmayıp, sadece İsrail’in Filistin’i işgalinin hukuki sorumluluğuna ilişkin Divan’ın bağlayıcı olmayan hukuki görüşünü içeriyor.