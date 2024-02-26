  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiliz medyasından kan donduran röportaj! Filistinli kadınlara taciz, küfür, hakaret ve dayak

Korelilerden tepki toplayan iddia: O ülke KF-21 savaş uçağı projesinde Türkiye'ye bilgi sattı

Akıllı saat dikkat çekti! Xiaomi paylaşım yaptı: Smart Band 8 Pro! Herkes geri döndü dedi! Önemli gelişme

Bir ili ayağa kaldıran gelişme! Su ararken gaz bulundu, herkes şaşkın

İHA ve SİHA’lar için Türkiye'nin kapısını çaldılar: dünyaya zamanında İHA teslimatı yapıyoruz

ABD'den Gazze'de ateşkes anlaşması

Rusya savaş uçaklarını modernize etti! Tu-160M savaş uçakları: özelliğini herkese gösterdi! Ruslar güvende

Bay Kemal'i partiden kazıdılar sıra O'na mı geldi! Şero'yu korku saldı...

Türkiye'nin en büyük 2. camii Şahinbey'de Berat coşkusu! Doldu, taştı...

Petrol ve doğal gaz üreticisi! Çin tarafından ilk kez orada yeni bir keşif yapıldı! Gaz sahası keşfedildi
Gündem Söz sırası Türkiye'de! Siyonistler rezil olacak
Gündem

Söz sırası Türkiye'de! Siyonistler rezil olacak

Yeniakit Publisher
2024-02-26 04:30:00 -
Söz sırası Türkiye'de! Siyonistler rezil olacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak eylemlerine dair bir sunum yapacak.

İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlalleri ve sivillere yönelik saldırıları ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Filistin'deki hukuksuz eylemlerine ilişkin bulgu ve gözlemlerini değerlendirmesine yönelik duruşmaları sürüyor.

Söz sırası Türkiye'de

Duruşmalar kapsamında söz sırası bugün Türkiye'de olacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak eylemlerine yönelik bir sözlü sunum gerçekleştirecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in hukuksuz eylemleri Divan'a sunulacak

Uluslararası Adalet Divanı'nda yaklaşık 30 dakika sürecek olan olan sunumda, Türkiye'nin Filistin'e olan desteği, uluslararası kamuoyu önünde bir kez daha dile getirilecek.

Türkiye, İsrail'in 1967'den bu yana Filistin topraklarında sürdürdüğü hukuksuz uygulamaları detaylı bir şekilde ele alacak ve Divan ile bu konudaki bilgi ve bulgularını paylaşacak.

Uluslararası toplumun harekete geçirilmesi hedefleniyor

Hafta boyunca 47 ülkenin sözlü beyanda bulunacağı Divan'da, son gün Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke ve 3 uluslararası kuruluş, görüşlerini sunacak.

Uluslararası Adalet Divanı'nın vereceği kararın yasal olarak bağlayıcılığı olmamakla birlikte, İsrail üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

Sunumla birlikte Türkiye'nin Filistin meselesindeki tutumu ve uluslararası arenadaki çabalarına vurgu yapılarak, İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı uluslararası toplumun harekete geçirilmesi hedeflenecek.

İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılandığı davadan farklı

UAD’nin, 52 devlet ve 3 uluslararası kurumun sözlü beyanlarını dinleyeceği danışma görüşü, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali sebebiyle açtığı davadan farklı olarak, iki devlet arasında ihtilaflı bir davaya ilişkin olmayıp, sadece İsrail’in Filistin’i işgalinin hukuki sorumluluğuna ilişkin Divan’ın bağlayıcı olmayan hukuki görüşünü içeriyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23