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Aktüel Soyuz MS-16 kapsülü dünyaya döndü
Aktüel

Soyuz MS-16 kapsülü dünyaya döndü

Yeniakit Publisher
2020-10-22 06:26:18 -
Soyuz MS-16 kapsülü dünyaya döndü

NUR SULTAN (AA) - Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) 6 aydır görev yapan Soyuz MS-16 kapsülü dünyaya indi.

Soyuz MS-16 kapsülünün iniş anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı verildi.

Rus kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy'yi taşıyan kapsül, yerel saatle 08.54'te Kazakistan'ın Jezkazgan şehri yakınlarına indi.

Ekip üyelerini kapsülden çıkartan ve sağlık kontrolü yapan arama ve kurtarma ekiplerinin, maske taktığı ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.

ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamada, kapsülün inişini sağlayan arama ve kurtarma ekibi üyelerinin sayısının azaltıldığı, bu kişilere virüs ve enfeksiyon testleri uygulandığı belirtildi. Açıklamada, kullanılan tüm kara ve havacılık malzemelerinin dezenfekte edildiği bildirildi.

UUİ'de, Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Sverçkov ile NASA astronotu Kate Rubins bulunuyor.

NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı, Kanada Uzay Ajansı ve Japon Uzay Araştırma Ajansının ortaklaşa işlettiği UUİ'de uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.


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