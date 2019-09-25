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Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı

Bilimsel araştırmalar yapması için amacıyla Soyuz MS-15 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssünden Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) fırlatıldı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 23:39
Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS-15 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssünden Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) fırlatıldı.

Kapsülün fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınlandı.

Rus kozmonot Oleg Skripoçka, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Jessica Meir'in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hazzaa Ali Almansoori'yi götürecek MS-15 kapsülü, yerel saat ile 19.57'de Baykonur Uzay Üssünden fırlatıldı.

Bilimsel araştırmalar yapacak ekibin 6 saat sonra uzay istasyonuna ulaşması bekleniyor.

ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamada, Baykonur üssünde Soyuz kapsülleri fırlatan Soyuz FG tipi roketlerin son kez fırlatıldığı belirtilerek, kapsülleri fırlatma alanının Soyuz 2 tipi roketler için modernize edileceği aktarıldı.

UUİ'de, Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov, Amerikan astronot Andrew R. Morgan ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu İtalyan Luca Parmitano bulunuyor.

NASA, ROSCOSMOS, ESA, Kanada Uzay Ajansı CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 23:39
  1. Soyuz MS-15 uzay aracı
  2. Kazakistan
  3. Baykonur Uzay Üssü
  4. Uluslararası Uzay İstasyonu
  5. Rusya Federal Uzay Ajansı
  6. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı
  7. Hazzaa Ali Almansoori
  8. Jessica Meir
  9. Oleg Skripoçka
  10. MS-15 kapsülü
  11. Luca Parmitano
  12. NASA
  13. ROSCOSMOS
  14. ESA
  15. Kanada Uzay Ajansı CSA
  16. Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA

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