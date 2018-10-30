Soyunma odasındaki diyalog ortaya çıktı! Koç, Cocu'ya bu sözlerle veda etmiş

Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son vermişti.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; maçın ardından soluğu soyunma odasında alan Koç'un "Tablo ortada. Sana da bize de yazık oluyor" diyerek Hollandalı hocayla yolları ayırdığı öğrenildi.

Özellikle Anderlecht maçının ardından Ali Koç; takımın geri dönüşünden ve mücadelesinden dolayı çok umutluydu. Ankaragücü karşısında da benzer bir oyun bekleyen Koç; skor ve oyundan sonra büyük şok yaşadı.

Maç öncesi hiç planlamadığı şekilde ani bir kararla, sürekli arkasında durduğu teknik direktörünü gönderdi.

Cocu'yu Comolli bitirdi

Phillip Cocu'nun gönderilme sürecine kadar uzanan serüvende ilginç gelişmeler yaşandı. Hollandalı çalıştırıcının gönderilmesi konusu 8. haftada oynanan ve golsüz berabere biten Başakşehir maçı sonrası ciddi ciddi düşünülmeye başlandı.

Akşam'ın haberine göre; Milli takım arasında Sportif Direktör Comolli, morali zaten bozuk olan Cocu ile bir toplantı yaptı.

Yapılan bu toplantıda Fransız Sportif Direktör Damien Comolli, Phillip Cocu’ya “Galatasaray derbisini kaybedersen seninle yolları ayıracağız” ifadesini kullandı.

Kadroya karıştılar

Cocu, bu açıklama sonrası takım üzerindeki tüm otoritesini kaybetti. Hollandalı çalıştırıcının kadro tercihleri konusunda da yönetim ve Comolli tarafından da tavsiyeler verilmeye başlandı.

Anderlecht geri dönüşü takımdaki m negatifl iği dağıtsa da Ankaragücü yenilgisi Sarı-Lacivertli yönetimin Cocu’yu gönderme operasyonunu hızlandırmış oldu. Öte yandan Fenerbahçe'nin Cocu’yu bilgisayar programı ile seçtiği ortaya çıktı.

3. golde bileti kesildi

Karşılaşmada dakikalar 78'i gösterirken Ankaragücü, El Kabir'in ayağından 3. golü buldu ve bu golün ardından Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Comolli'ye, Cocu'nun görevden alındığını söyledi. Cocu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmadı.

Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Cocu’nun kovulduğu Ankaragücü maçı sonrası Hollandalı hocaya yüklendi. Kötü gidişattaki en büyük sorumlunun Cocu olduğunu söyleyen Özsoy “Bu işin gitmeyeceğini anladık. Oyuncuların da kendisine çeki düzen vermesi lazım” dedi.

Avrupa'da gündem oldu

Cocu'nun Fenerbahçe’deki görevine son verilmesi Avrupa basınında da geniş yer buldu. Fransız Alman, İngiliz ve Hollanda basını Cocu’nun gönderilmesini flaş haber olarak okuyucularına aktardı. Cocu’nun ülkesi Hollanda’da “Cocu için yolun sonu. İstanbul macerası kötü bitti” başlıkları atldı.

Tazminat ne kadar?

Fenerbahçe, sözleşmesi feshedilen Phillip Cocu’ya, 2019 yılının eylül ayına kadar maaşının karşılığı olan 2 milyon 50 bin Euro ödeyecek. Hollandalı çalıştırıcı ayrıca, hak edilmiş tüm bonuslarını da alacak.

Tarihin en kötü hocası

Hollandalı çalıştırıcı Fenerbahçe’ye tarihinin en kötü sezonunu yaşatarak tarihe geçti. Ligde 10. hafta geride kalırken, sarı-lacivertiler 15. sıradan kurtulamadı. Cocu yönetiminde evinde çıktığı 5 maçta Fenerbahçe sadece 1 kez kazanabildi. Ligde 5. kez kaybeden sarı-lacivertliler, evinde de 2. mağlubiyetini aldı. Genel tabloda da 15. resmi maçına çıkan Cocu’nun takımı toplamda 7. kez kaybetti.