Dünya Soyulan Louvre müzesinde güvenlik skandalı
Dünya

Soyulan Louvre müzesinde güvenlik skandalı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Soyulan Louvre müzesinde güvenlik skandalı

Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaşanan soygun skandal. Güvenlik şifresinin ‘Louvre’ olduğu ortaya çıktı, Fransa karıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Ekim'de dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne giren soyguncular, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'nde "paha biçilemez" değerde 9 eser çalmış ve hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu.

Olay sonrası tadilatta olan müzeye bir vinç yardımıyla giren hırsızların kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken olayda toplam 6 kişi gözaltına alınırken 3 kişi de tutuklanmıştı.

GÜVENLİK ŞİFRESİ: LOUVRE

Tüm dünyanın konuştuğu hırsızlık olayında yeni bir skandal ortaya çıktı. Müzenin güvenlik şifresinin 'Louvre' olduğu açıklandı.

Şifre ülkede tepkilere neden olurken kimileri de şifreyle alay etti.

