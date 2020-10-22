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Siyaset Soylu'dan moral ziyareti! Gaziantep’te güvenlik toplantısı
Siyaset

Soylu'dan moral ziyareti! Gaziantep’te güvenlik toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Valiliği’nde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:05:00 -
Soylu'dan moral ziyareti! Gaziantep’te güvenlik toplantısı

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Gaziantep Valisi Davut Gül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve diğer ilgililer de katıldı. 3.5 saat süren toplantıda terör ve uyuşturucu gibi suçlarla mücadele ile asayiş ve göç konularının görüşüldüğü, planlamaların masaya yatırıldığı öğrenildi.

Şehit evine ziyaret etti

Toplantının ardından Soylu ve beraberindekiler, şubat ayında İdlib’de şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir’in Yeni Mahalle’de yaşayan ailesini ziyaret etti. Soylu, Demir ailesine taziyelerini iletti. Bakan Soylu, ayrıca, bir süre önce hizmet vermeye başlayan Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkez Amirliği’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında ilgililerden brifing aldı. Karakoldan ayrılırken çevredeki çocuklarla karşılaşan Soylu, top hediye ettiği çocuklarla bir süre birlikte oynadı.

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