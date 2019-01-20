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Soylu'dan çok kritik 31 Mart açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'deki her seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimleri de sistem açısından çok önemlidir ve bu süreçte belli güç merkezlerinin pozisyon almak istemesi söz konusudur. Terör örgütü burada pozisyon almak isteyecektir. Türkiye'nin istikrarından rahatsızlık duyanlar burada pozisyon almak isteyecektir." açıklamasında bulundu.

20 Ocak 2019 Pazar 10:41
Soylu'dan çok kritik 31 Mart açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'deki her seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimleri de sistem açısından çok önemlidir ve bu süreçte belli güç merkezlerinin pozisyon almak istemesi söz konusudur. Terör örgütü burada pozisyon almak isteyecektir. Türkiye'nin istikrarından rahatsızlık duyanlar burada pozisyon almak isteyecektir." açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl PKK terör örgütünün Karadeniz Bölgesi'ne, bilhassa buradaki kırsala açılma çabaları söz konusuydu. Aynı çerçevede örgütün iki önemli gelir kaynağı olan göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığını da Karadeniz üzerinden yapmaya dönük yeni bir rota oluşturmaya da çalıştılar. Her iki konuda hızlıca önlem aldık ve hem karada hem de denizde bunların Karadeniz Bölgesi'ne açılmasının önüne geçtik." dedi. 

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 10:41
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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