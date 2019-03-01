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Soylu: Yahu arkadaş sen bir barajdan ne istersin?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya sert tepki göstererek Silvan Barajı'nın yapımı esnasında yaşananları anlattı. Soylu, ''İnşaatın başlamasından beri PKK buraya 24 kez saldırdı. Bir askerimiz çıkan çatışmada şehit oldu, bir olayda da kepçe operatörünü kaçırıp şehit ettiler. Yahu arkadaş sen bir barajdan ne istersin? Evine ekmek götürmenin derdinde olan bir kepçe operatöründen ne istersin?'' dedi.

01 Mart 2019 Cuma 11:51
Soylu: Yahu arkadaş sen bir barajdan ne istersin?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamalarından satırbaşlar;

Çukur eylemlerinde sadece Sur içinde 3 bin 695 bağımsız birim, hasar gördü ve yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle hepsini yerine koyduk. 3 bine yakın iş yeri kepenk kapattı, bin 378 iş yeri yıkıldı bunları da yerine koyduk. 638 tescilli yapı hasar gördü bunları da onardık.

Silvan Barajı sulama tesisleri tamamen bittiğinde yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, yılda 1,1 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacak. Ayrıca sulamanın haricinde barajdan elektrik de üretilecek. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 57 seviyesinde. İnşaatın başlamasından beri PKK buraya 24 kez saldırdı. Bir askerimiz çıkan çatışmada şehit oldu, bir olayda da kepçe operatörünü kaçırıp şehit ettiler. Yahu arkadaş sen bir barajdan ne istersin? Evine ekmek götürmenin derdinde olan bir kepçe operatöründen ne istersin?

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:51
  1. süleyman soylu
  2. silvan barajı

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