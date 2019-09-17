Soylu ve İmamoğlu törende karşı karşıya geldi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li belediyelere kayyım atanması sonrasında çok sert eleştirdiği Ekrem İmamoğlu ile Adnan Menderes'i Anma Töreni'nde Menderes'in mezarı başında karşı karşıya geldi.17 Eylül 2019 Salı 12:43
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu’nu eleştirmişti. İkili Adnan Menderes'i Anma Töreni'nde, Menderes'in mezarı başında karşı karşıya geldi.
Öte yandan Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki büyükşehir belediye başkanları toplantısına katılmış, ancak iki isim de oldukça büyük olan salonda birbirlerinden çok uzakta yer almıştı.
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