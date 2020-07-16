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Aktüel

Soylu: "Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi"

Yeniakit Publisher
2020-07-16 05:08:53 -
Soylu: "Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi"
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