Soylu hainin fotoğrafını paylaştı! Ortalığı kana bulayacaklardı
İçişleri Bakanı Süleyman soylu, Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalanan bir PYD/YPG'li teröristin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Türkiye'ye sızmaya çalışan ve eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li bir teröristin yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı..
Yine dikkat, yine takip... Teşekkürler Türk Polisi