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Gündem

Soylu hainin fotoğrafını paylaştı! Ortalığı kana bulayacaklardı

İçişleri Bakanı Süleyman soylu, Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalanan bir PYD/YPG'li teröristin yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:42:00 - 2020-06-13 10:47:47
Soylu hainin fotoğrafını paylaştı! Ortalığı kana bulayacaklardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Türkiye'ye sızmaya çalışan ve eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li bir teröristin yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı..

Yine dikkat, yine takip... Teşekkürler Türk Polisi

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