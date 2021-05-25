Soylu deplasmandan çıkınca CHP'liler Merdan'ı ve İsmail'i sattı

Habertürk'e konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhalif İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ'ın Sedat Peker ile ilgili sorularını yanıtladı.

Sedat Peker'in kendisine yönelttiği iddialara tek tek cevap veren Soylu'yu köşeye sıkıştırmaya çalışan ancak umduklarını bulamayıp adeta duvara toslayan CHP'liler adeta çılgına döndü.

Bakan Soylu'yu köşeye sıkıştırmayı başaramayan İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ'ı sosyal medya hesabından topa tutan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz’ın muhalif gazeteciliği buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz'ın üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirememesi üzerine adeta çılgına dönen Bekaroğlu, işine gelmeyince Soylu'nun katıldığı programın "tiyatro" olduğunu iddia etti ve şu ifadeleri kullandı:

"15 dakika sonra Soylu’nun programını bıraktım, Çukur’u seyrediyorum. Soylu programı tam bir tiyatro; muhalif gazetecilerle konuşuyor, yazık; Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz’ın muhalif gazeteciliği buraya kadar, yazık!"