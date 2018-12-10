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Soylu açıkladı: Yüzde 56 artış var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece bu yıl 251 bin 794 düzensiz göçmen yakaladık. Geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 56 artış var" dedi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:43
Soylu açıkladı: Yüzde 56 artış var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fas'ta düzenlenen Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Ülkemizde şu an geçici koruma statüsüyle 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz. 612 bin 846 çocuk, 303 bin 228 yetişkin toplam 916 bin 74 kişi okullarımızda her yıl eğitim alıyor.

Sadece bu yıl 251 bin 794 düzensiz göçmen yakaladık. Geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 56 artış var. Bu yıl 53 bin 860 kişiyi sınır dışı ettik, 11 ayda 5 bin 522 insan kaçakçısı yakaladık.
Terör örgütlerine silah hibe etmek bir uluslararası yardım, teröristlere silah eğitimi vermek bir eğitim seferberliği, 'drone'larla terör eylemleri yapmak teknoloji devrimi, 'Benden silah sistemleri alırsanız cinayetinize göz yumarım' demek de diplomasi değildir.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:43
  1. süleyman soylu

YORUM YAZ

  • DarthSidiousDarthSidious23 dk önce
    Bu Suriyelilerin duası bu hükümeti ayakta tutuyor. Yoksa bunca başarısızlığa zor ayakta kalırdı.
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Türkiyeye yol geçen hanı gibi herkesi alırsan sonuç bu olur. Ama bu milletinde canına tak dedi yani !
Bugünkü Akit

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