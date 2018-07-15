Soylu açıkladı: Eren bülbül artık rahat uyuyabilir!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Bülbül artık rahat uyuyabilir" diyerek PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusunun öldürüldüğünü duyurdu.15 Temmuz 2018 Pazar 08:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusunun öldürüldüğünü söyledi.
KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYORDU
Bakan Soylu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan ve PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğünü bildirdi.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Soylu şunları söyledi:
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