Söylentiler ortalığı ayağa kaldırdı! Sadece saatler kaldı: Çok yakında olacak

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün'e Nantes kulübü talip oldu. Genç oyuncuyu kadrosuna katmak için menajeri aracılığı ile iletişime geçen Nantes kulübü Yunus Akgün'ü de ikna etti ve Galatasaray'dan gelecek haberi beklemeye başladı.

Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Yunus Akgün'e talip olan Nantes kulübü, milli oyuncuyu ikna etti. Yunus Akgün, Galatasaray'ın bu transfere izin vermesi için anlayış istedi.

Milli oyuncunun temsilcisi Necdet Ergezen Sports Digitale’ye konuştu. Ergezen yaptığı açıklamada, “Galatasaray ile daha görüşmedim. Kulüple bir şey konuşmadan herhangi bir teklifin kabul edilme ihtimali yok. Resmi teklif aşamasına gelen 5 kulüp var ancak Galatasaray ile birlikte ortak karar alacağız.” ifadelerini kullandı.

Avrupa'da forma giymek için takımdan ayrılmak isteyen Yunus Akgün, Galatasaray yönetimiyle konuşarak kendisine yapılan teklifin kabul edilmesini istediğini söylediği ifade edildi.

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