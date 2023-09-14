Söylediğin şeyi kulağın duyuyor mu darbesever! Büyük ekonomist Mahfi Eğilmez buyurdu!

Sözde ekonomist Mahfi Eğilmez, darbe anayasasının değiştirilmesi değil, uygulanması taraftarı olduğunu söyledi. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Eğilmez'in açıklamalarını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bana çok komik geliyor..

Sorayım, size de komik gelmiyor mu?

Belinde silah olan darbeciler..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatanın savunması için kendilerine emanet edilen silahları, halkın seçtiği insanlara yöneltip, “Siz inin aşağıya. Biz oturacağız, oraya” diyorlar..

Halkın seçtiği insanları..

Bunların eksikleri olabilir, hataları olabilir.. Bizim oy vermediklerimiz olabilir..

Ama sonuçta onlar, halkın seçtikleri insanlar..

Onları indirip, kendileri illegal olarak koltuklara oturuyorlar..

O tarihteki yürürlükteki 1961 darbe anayasasına göre bile, yapılan eylem resmen suç.

Hem de, öyle böyle değil, idamlık suç..

Ama “var mı ulan bize yan bakan, alayım tıraşını” modunda..

Darbeyi yapıp, makamları işgal ediyorlar..

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