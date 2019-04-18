"Soykırımı durdurmada ve ülkemizin bağımsızlığındaki desteğinden dolayı Türkiye'ye müteşekkiriz"

Vetvendosje Hareketi Başkanı Albin Kurti, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ile bir araya geldi.

İkili görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürmenin ve bu ilişkileri özellikle ekonomik açıdan ilerletmenin önemi ele alındı. Türkiye’nin Kosova’ya yaptığı yardımlardan dolayı Çağrı Sakar’a teşekkür eden Albin Kurti, “NATO’nun 20 yıl önce Sırbistan’ın soykırımını durdurmadaki müdahalesinde, 11 yıl önce Kosova’nın bağımsızlığının derhal tanınmasında ve insani yardım ile kalkınma projelerine destek vermedeki rolü için Türkiye’ye müteşekkiriz” dedi.

Büyükelçi Sakar ise Vetvendosje Hareketinin Kosova siyasi sahnesindeki rolünü değerlendirerek, bu hareketin fikir, görüş ve tutumlarını öğrenmeye ilgi duyduğunu dile getirdi.