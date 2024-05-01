Soykırımda can kaybı 34 bin 535’e yükseldi

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda, 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 535’e, yaralı sayısının da 77 bin 704’e yükseldiği kaydedildi.

Bu arada Gazze’deki Sağlık ve Vakıflar Bakanlıklarıyla Sivil Savunma Birimi’nden oluşan komite, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yaptığı saldırılarda yıkılan evlerin enkazı altından cesetleri çıkarmaya başladı.

10 binden fazla kayıp var

Öte yandan; Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü; 7 Ekim’den bu yana 10 binden fazla kişinin hâlâ enkaz altında ya da İsrail tarafından kaybedildiğini belirterek, kayıp kişiler de dahil toplam ölü sayısının 44 binin üzerinde olduğunu açıkladı.

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